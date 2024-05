Reisil dokumendi kaotanud inimeste mure lahendamine läheb lihtsamaks

Välisriigis dokumendi kaotanule väljastatakse ühekordne tagasipöördumistunnistus, millega saab kodumaale naasta. Siiani on väljastatud dokumente vaid aukonsulites ja saatkondades kohapeal. Valmimas on aga lahendus, millega saab enda isikut tuvastada ka videosilla vahendusel.

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo nõunik Tiina Kallasmaa sõnul on see eriti vajalik riikides, mis on suure pindalaga.

"Enam ei ole vaja sõita kusagile kohale selleks, et lasta enda isik tuvastada, vaid seda saab teha väga mugavalt kas kodus või hotellitoas istudes, arvuti või siis telefoni kaudu suheldes," ütles Kallasmaa ERR-ile.

Teenuse kasutamiseks on suur nõudlus, sest ministeeriumi andmetel väljastasid nad eelmisel aasta välismaal viibivatele kodanikele ligi 600 ajutist dokumenti.

Videosilla vahendusel tellitud tagasipöördumistunnistusega seotud postikulud ja riigilõivud tuleb tasuda tellijal endal. Dokument jõuab inimeseni kolme kuni viie päevaga.

Endiselt saab asendusdokumente kätte ka konsulaatidest ja saatkondadest kohapealt. Eesti esinduse puudumisel aitavad hädast välja liikmesriigid.

"Kui selles riigis, kus te viibite, on olemas mõne teise Euroopa riigi saatkond, tuleb pöörduda sinna ja sealt oma dokument küsida," lisas Kallasmaa.

Maailmas on 25 riiki, kus puuduvad aga nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide esindused. Sellisel juhul on taas abiks kaugtuvastus, millega endale vajalik dokument tellida.