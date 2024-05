Keskkriminaalpolitsei esitas Johanna-Maria Lehtmele esialgse kahtlustuse

"Slava Ukrainit puudutavas kriminaalmenetluses käib jätkuvalt kohtueelne menetlus, mille eesmärk on välja selgitada, kas Slava Ukrainile annetatud raha on kasutatud sihtotstarbeliselt ja kas raha kasutamisel ei ole tekitatud MTÜ-le kahju," sõnas Nurm ERR-ile.

"Oleme üle kuulanud hulgaliselt asjaga seotud osapooli, seehulgas esitanud esialgse kahtlustuse Johanna-Maria Lehtmele," ütles Nurm.

"Kuna kahtlustust puudutava aja jooksul on toimunud mitmeid tehinguid, siis kõigi tehingute alusdokumentatsiooni analüüsimine ning selle pinnalt järelduste tegemine on hetkel veel pooleli. Seega lõplike menetlusotsuste tegemine pole hetkel veel võimalik ning samuti võib muutuda ka esialgselt esitatud kahtlustus," sõnas Nurm.

Nurme sõnul soovib prokuratuur rõhutada, et kahtlustuse esitamine on menetluses kahtlustatava õiguste tagamiseks vajalik toiming, mida ei tohi võrdsustada isiku süüditunnistamisega.

"Tulenevalt menetluse hetkeseisust ei pea prokuratuur võimalikuks avaldada ka kahtlustuse täpset sisu ega kahtlustuse ulatust," sõnas Nurm.

Nurm: Ukrainas toimuvat menetlust ei kommenteeri

Kuna suur osa Slava Ukraini tegevusega seotud tõenditest asus Ukrainas, asutas riigiprokuratuur Ukraina õiguskaitseasutustega ühise uurimisrühma.

"Koostöö on olnud väga hea ja tulemuslik ning oleme saanud Ukraina poolelt ka suurel hulgal tähtsust omavaid dokumente, mille läbitöötamine eeldab kõigepealt nende tõlkimist, misjärel saame otsustada nende vajalikkuse üle. Seetõttu on tegemist aja- ja ressursimahuka menetlusega," sõnas Nurm.

Paralleelselt on alustanud menetlust ka Ukraina õiguskaitseasutused.

"Paraku ei saa me kommenteerida teistes riikides toimuvaid kriminaalmenetlusi, sest vaid menetlust juhtival asutusel on õigus otsustada, millist teavet on võimalik avaldada nii, et see menetlust mõjutama või kahjustama ei hakkaks," selgitas Nurm.

Avalikkusest kadunud Lehtme asukohta ega praegust tegevust riigiprokuratuur kommenteerida ei saa. Lehtme pole vastanud ka ERR-i telefonikõnedele.

Riigiprokuratuur alustas mullu 9. mail kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Järgmisel päeval kutsus MTÜ Slava Ukraini juhi kohalt tagasi.

2023. aasta riigikogu valimistel oli Lehtme erakonna Eesti 200 suurim häältekoguja, pälvides Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas 5251 valija hääled. 19. mail teatas Lehtme, et lahkub riigikogu liikme kohalt. Ta ei soovinud toona anda hinnangut talle esitatud süüdistustele.

7. märtsil 2022 asutasid Johanna Maria Lehtme, Janeli Sundja ning Elo Laura Aaspõllu MTÜ Slava Ukraini reaktsioonina Venemaa täiemahulisele agressioonile Ukrainas, et toetada Ukrainat ja ukrainlasi kuni sõja võiduni. 2022. aastal kogus MTÜ Slava Ukraini 6 525 488 eurot annetusi.