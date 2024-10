MTÜ Slava Ukraini tegevuse lõpetamine Lehtme menetlust ei mõjuta

Kuigi MTÜ Slava Ukraini lõpetab tegevuse, ei mõjuta see Johanna-Maria Lehtmet puudutavad kriminaalmenetlust, ütles riigiprokurör Sigrid Nurm ERR-ile.

Sigrid Nurm selgitas, et Johanna-Maria Lehtmega seotud kriminaalasi on jätkuvalt kohtueelse uurimise etapis ja siiani on Lehtmele esitatud kahtlustus.

Nurm lisas, et kuna menetluses on käsitletud MTÜ Slava Ukrainit kannatanuna, siis ei ole õiguskaitseasutustel MTÜ suhtes etteheiteid.

"Johanna-Maria Lehtmele on esitatud kahtlustus selles, et Johanna-Maria Lehtme juhatuse liikmena pööras MTÜ-le kuulunud varasid osaliselt kolmandate isikute kasuks ja seeläbi tekitas MTÜ-le varalise kahju ning kuritarvitas lepingute sõlmimisel MTÜ usaldust, mis talle juhatuse liikmena oli antud," selgitas Nurm.

"Hetkel ei ole võimalik väita, et MTÜ Slava Ukraini ei oleks ellu viinud avalikkusele lubatud projekte, vaid etteheide seisneb selles, et annetustena kogutud raha kasutati osaliselt mitteotstarbeliselt. Nii ei saa praegu kahtlustada, et MTÜ ega Johanna-Maria Lehtme oleks toime pannud Eesti annetajate suhtes kelmuse," lisas riigiprokurör.

Nurme kinnitusel ei mõjuta MTÜ Slava Ukraini tegevuse lõpetamine Lehtmet puudutavat menetlust.

"Isegi kui MTÜ Slava Ukraini lõpetab käesoleva aasta lõpus tegevuse, siis ei mõjuta see menetluse edasist käiku, kuna menetlus keskendub Johanna-Maria Lehtme tegevuse uurimisele MTÜ Slava Ukraini juhatuse liikmena," sõnas Nurm.