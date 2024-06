Põlvas peetud Uma Pido keskmes oli mängurõõm

Peol astus üles rekordarv esinejaid - pea 3900 inimest Vana-Võromaalt ja mujalt maailmast, kes muuhulgas kandsid ette 17 täiesti uut võrokeelset, just peo jaoks loodud lugu.

Peol kõlas muuhulgas ka luuletaja Contra loodud võrokeelne räpp mängust ja mängimisest. Mäng oli järjekorras kuuenda Uma Peo peateema, sest see seob meid meie juurtega ja aitab hoida traditsioone.

"Meie kasutame siin vanu rahva mänge, traditsioonilisi, mida on juba sadu aastat mängitud ja mis mingisuguse asja tõttu, mis neis peidus on, meil ikka veel tänapäeval kasutuses on, mis meile rõõmu pakuvad. Neid saab mängida absoluutselt ilma igasuguse tagamõtte või eesmärgita, ainus eesmärk võib olla lihtsalt tunda rõõmu ja lustida," rääkis VI Uma Pido lavastaja Diana Leesalu.

2008. aastal alguse saanud ja külakorda Põlva ning Võru vahet käival peol hoitakse alles ja antakse tuult tiibadesse võrokeste loomingule.

Kokku kanti sedapuhku ette 22 koorilaulu, millest 17 oli loodud ekstra peo jaoks. Valminud uuslooming annab hea ülevaate ka sellest, mis on võrokestel parasjagu südamel.

"No võrokeste hinge peal on ikkagi see, et kas me jääme alles, kas võro keel jääb alles, kas see ilus maa siin ja loodus meie ümber jääb alles," rääkis laululooja ja Uma Pido solist Mari Kalkun.

"Meil ongi südamel, et mängida oleks vaja rohkem, elus peaks rohkem mängu olema," rõhutas ka laululooja ja Uma Pido solist Contra.

Muuhulgas peetakse Uma Pido ka kõige suuremaks võrokeelsete- ja meelsete inimeste kokkusaamiseks maailmas.

Näiteks saabus peole Euroopa eestlaste koori liige Indrek Pinsel Barcelonast, kes küsimusele, mis teda toob Uma Peole, vastas: "Noh, tead, siin on nagu minu arust natuke ehedam, kui see päris suur laulupidu on ja noh, mul vanaema oli ka Rõugest, nii et mitu asja võib-olla."

Peo vahenumbrite muusikaliseks kujundajaks oli Ardo Ran Varres ja orkesti juhiks Riivo Jõgi. Solistidena astusid üles Meelis ja Meelika Hainsoo, Mari Kalkun, Contra, Hilja Murel ja Andres Mähar