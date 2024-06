Ohutustestide skandaal Jaapanis: võimud otsisid läbi Toyota peakorteri

Toyota on maailma suurim autotooja ning firma pidi juba vabandama, et esitas valesid andmeid, et läbida ohutussertifikaadi testid.

Toyota on peatanud nüüd kolme mudeli, Corolla Fielderi, Corolla Axio ja Yaris Crossi, tootmise. Toyota müüs 2023. aastal üle 11 miljoni sõiduauto.

Esmaspäeval palus vabandust ka juhatuse esimees Akio Toyoda. Tema sõnul ei võtnud firma kasutusele asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

Skandaali on sattunud aga juba kogu Jaapani autotööstus. Toyota rivaalid Honda, Mazda ja Suzuki tunnistasid samuti, et esitasid valesid andmeid. Honda siiski rõhutas, et firma sõidukid on ohutud, Mazda lõpetas mõnede sõidukite tarnimise.