Põhja-Tallinnas süttis naftamahuti, üks inimene sai viga

"Täna kell 12.36 sai häirekeskus teate, et Põhja-Tallinnas Nõlva tänaval toimus tugev plahvatus. Esialgsetel andmetel põleb naftamahuti katus. Päästeamet reageeris kõrgeima väljasõiduastme järgi," teatas päästeameti pressiesindaja Siim Palu.

Päästeamet teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et plahvatuse tagajärjel sai kannatada üks sadama töötaja, kes viidi haiglasse.

Põleb mahuti, kus hoiustatakse lennukikütust. Töö käib selle nimel, et elekter territooriumil välja lülitada. Tulekahju kustutamiseks kasutatakse merevett ning kustutusvahtu põlevvedeliku põlengu summutamiseks.

Palu rääkis Vikerraadio saates "Uudis+" ajakirjanik Madis Hindrele, et päästajd kasutavad tõstukautot, et vahu ja vee abil mahutist tõusvat suitsu maha suruda.

Palu sõnul on mahuti ise terve ning kõrvalasuvatele mahutitele tuli levinud ei ole. "Töö käib selle nimel, et ei leviks ka. Praegu siis põhimõtteliselt kustutatakse just neid seda suitsu sealt katuse poolt," ütles ta.

Päästeamet palus lähedal asuvatel elanikel aknad sulgeda ja välja lülitada sundventilatsioon. Samuti soovitas amet vältida piirkonnas liiklemist ja lisas, et Nõlva tänav on liiklusele suletud.

Kalamaja sotsiaalmeedia grupis kirjutati piirkonnas kõlanud valjust paugust, misjärel hakkas levima tundmatu aine hais.

Põlengut saabus kustutama seitsme kutselise ja kolme vabatahtliku komando päästemeeskonnad.

Päästeameti pressiesindaja ütles ERR-ile varem, et sündmuskohale saabunud päästjate ülesanne on hoida ära tule levik ning samas kustutada ka süttinud mahuti.