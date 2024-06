Rumeenia parempopulistliku partei juhti kahtlustatakse valimispettuses

Prokuröride avalduse kohaselt käskis Simion oma töötajatel võltsida mitu tuhat toetajate nimekirja, et võimaldada ühel kandidaadil osaleda Euroopa Parlamendi valimistel, vahendas Politico.

Avalduses ei nimetatud Simioni, kuid ta kinnitas oma avalduses, et on uurimise subjektiks ja nimetas seda poliitiliselt motiveerituks.

"Ma aimasin, et Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu teeb sel nädalal sammu, et üritada manipuleerida avaliku arvamusega ja AUR valimisvõistlusest välja tõrjuda," kirjutas ta oma veebilehel.

"Te ei hirmuta meid, te ei peata meid! Nii kaua, kuni rumeenlased on meie poolel, ei saa miski meid seljatada!" ütles ta, lisades, et kui tema poliitilised vastased tahavad teda käeraudadesse panna, peavad nad võitma pühapäevastel valimistel.

Simioni AUR partei toetusprotsent on küsitluste kohaselt 17 protsenti ja ennustatakse, et see tuleb pühapäevasel EL-i valimistel teisele kohale vasakpoolse Sotsiaaldemokraatliku Partei ja tsentristliku Rahvusliku Liberaalse Partei järel, kes on moodustanud koalitsiooni.

Simion on olnud seotud mitmete poliitiliste skandaalidega ja 2018. aastal kehtestati talle viie aasta pikkune sisenemiskeeld Moldovasse, mille ühinemist Rumeeniaga tema partei toetab.