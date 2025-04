Rumeenia kordusvalimiste eel juhib andunud Trumpi-pooldaja

"Me oleme USA Vabariikliku Partei loomulikud liitlased ja ideoloogiliselt peaaegu ideaalselt MAGA-liikumisega kooskõlas," ütles Simion Politicolr, viidates oma parteile Rumeenia Liidu Liit (AUR).

Uhkusega Trumpi loosungiga pesapallimütse kandev Simion andis oma Washingtoni-visiidil intervjuusid konservatiivsele taskuhäälingusaatejuhile ja endisele Trumpi nõunikule Steve Bannonile ning paremäärmuslikule aktivistile Jack Posobiecile.

Trumpi leeri, eriti asepresident JD Vance'i ja Elon Muski jaoks on Rumeenia valimised muutunud oluliseks sündmuseks pärast seda, kui Rumeenia konstitutsioonikohus need eelmise aasta detsembris dramaatiliselt tühistas.

Kuigi Rumeenia võimud väitsid, et nad olid sunnitud valimised välise sekkumise ja Venemaa hübriidrünnakute tõttu tühistama, on parempoolsed süüdistanud neid demokraatia eiramises, kuna nad ei suutnud aktsepteerida Kremli võimudesse sümpaatiaga suhtuva natsionalistliku poliitiku Călin Georgescu võitu esimeses voorus. Ligi 23 protsenti häältest kogunud Georgescu toetus enne valimisi oli alla kümne protsendi.

Kordusvalimiste esimene voor toimub 4. mail ja teine ​​18. mail. President selgitatakse kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel.

Politico küsitluste küsitluste andmetel on Simion teel esimese vooru võitmisele umbes 29 protsendiga häältest. Kui ta 4. mail võidab, sõltub palju sellest, kas valijad toetavad teisel kohal olevat kandidaati, kelleks on tõenäoliselt kas endine Rahvusliku Liberaalse Partei (PNL) juht Crin Antonescu (22 protsendiga) või Bukaresti linnapea Nicușor Dan (20 protsendiga).

Kui 38-aastane Simion presidendivalimised võidab, on ta lubanud anda Georgescule juhtiva rolli, kellel on keelati uuesti kandideerida.

"Oleme nüüd kampaanias demokraatia, rahva tahte, õigusriigi ja põhiseadusliku korra taastamise nimel," ütles Simion. Tema sai eelmise aasta tühistatud presidendivalimistel neljanda koha, kuid näib nüüd Georgescu valijate seas toetust kogunud olevat.

Tema partei AUR on sotsiaalselt konservatiivne erakond, mis propageerib Suur-Rumeenia ülesehitamist, millega või potentsiaalselt tekitada territoriaalsete vaidluste ja kokkupõrgete väljavaate Ukraina, Moldova ja Bulgaariaga. Kuigi ta eitab oma Venemaa-meelset meelsust, tahab Simion peatada sõjalise abi Ukrainale.

2019. aastal asutatud AUR-il on juba praegu Rumeenia parlamendis suuruselt teine esindatus pärast vasaktsentristlikku Sotsiaaldemokraatlikku Parteid (PSD).

Kas Simioni trumplik sõnum valijaskonnale laiemalt mõjub, jälgitakse rahvusvaheliselt tähelepanelikult, kuna kardetakse, et Simioni võit võib destabiliseerida 19 miljoni elanikuga NATO ja EL-i liikmesriigi poliitika.

Rumeenias on Simion uurimise all seoses katsetega palgata USA-s 1,5 miljoni dollari eest lobifirma, et kindlustada kohtumisi Ameerika võtmepoliitikutega ja korraldada meediaesinemisi USA-s elavate ajakirjanikega. Poleemika on keskendunud küsimusele, kas AUR võis selle reklaamiprojekti jaoks kasutada riigi poolt erakondadele antud raha.

Simion on väitnud, et sellist tehingut kirjeldav dokument ei olnud leping, vaid kavatsuskiri. Sellegipoolest teatas Rumeenia alaline valimisamet 24. aprillil, et uurib partei rahastamist.