New Yorgi kuberner pani ummikumaksu kehtestamise pausile

New Yorgi osariik plaanis luua Manhattanile ummikumaksu, kuid kuberner Kathy Hochul lükkas maksu kehtestamise määramata ajaks edasi.

15-dollariline maks oleks pidanud hakkama kehtima juba 30. juunil. Selle plaaniga tuli välja juba Hochuli eelkäija Andrew Cuomo, kes pidi 2021. aastal ahistamissüüdistuste tõttu tagasi astuma.

Cuomo tahtis kaasajastada New Yorgi ühistranspordi taristut ja leidis, et seda peavad rahastama ka autoomanikud. Sellist plaani aga ei toetanud ametiühingud, ettevõtjad ning ka New Jersey kuberner Phil Murphy.

Hochul ütleski kolmapäeval, et lükkas maksu kehtestamise edasi, kuna muretseb elukalliduse tõusu pärast. Samuti leidis ta, et selline maks pidurdab majanduse taastumist, vahendas The Wall Street Journal.

"Arvestades seda rahalist survet, ei saa ma töötavatele ja keskklassi New Yorgi elanikele täiendavat koormat lisada ning ei saa takistada meie jätkuvat taastumist," ütles Hochul.

Ummikumaksu toetajad leidsid samas, et see parandaks linna õhukvaliteeti ning aitaks rahastada ühistranspordi kaasajastamisega seotud projekte.

Cuomo kiitis ummikumaksu plaani heaks juba pandeemiaeelsel ajastul ehk 2018. aastal. New Yorgi võimud arutasid ka varem sellise maksu kehtestamist, 2008. aastal avaldas maksule toetust toonane New Yorgi linnapea Michael Bloomberg.

Plaanitav ummikumaks ei meeldinud aga naaberosariigi New Jersey võimudele. Seekord avaldas Murphy siiski oma New Yorgi kolleegile toetust.

"Kuigi meil on olnud kolleegidega erimeelsusi maksu kehtestamise osas, on meil alati olnud ühine nägemus piirkonna majanduse arendamisest, taristusse investeerimisest, keskkonna kaitsmisest ja kõrgepalgaliste töökohtade loomisest," rääkis Murphy.

Hochuli viimane otsus sai aga ka kriitikat, kuna mõned inimesed muretsevad, et võimud võivad nüüd vähendada investeeringuid ühistranspordi arendamisse.

"See samm on New Yorgi elanike ja meie kliima täielik reetmine," ütles ummikumaksu ideed toetanud Kate Slevin.