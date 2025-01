New Yorgis jõustus ummikumaks

New York loodab pühapäeval jõustunud teekasutustasu kehtestamisega leevendada linnas nii liiklusummikuid kui ka õhusaastet ning koguda samal ajal 15 miljardit dollarit hädavajalikuks metroo uuendamiseks, kirjutas väljaanne Bloomberg.

Algatuse mõju jälgitakse tähelepanelikult, kuna ka mitmed teised USA linnad kaaluvad ummikumaksu kehtestamist, märkis Bloomberg. Programmi tulevik on aga endiselt ebakindel, kuna see seisab silmitsi väljakutsetega nii naaberosariigi New Jersey võimude kui ka tulevase presidendi Donald Trumpi poolt, lisas leht.

"Teeme midagi, et muuta reaalsust, kus ummikud kahjustavad meie linna ning kulutavad inimeste aega ja raha, kaitseme newyorklaste tervist," ütles New Yorgi transpordiameti (MTA) tegevjuht Janno Lieber reede hilisõhtul pärast seda, kui kohtunik otsustas tagasi lükata New Jersey taotluse peatada pühapäevaks kavandatud programmi algus.

New York võib oma ummikumaksuga pakkuda mudeli täiendavate transiidi tuluallikate väljatöötamiseks, ütles regionaalse planeerimise ameti transpordi valdkonna asepresident Tiffany-Ann Taylor. Amet tegeleb piirkonna majandusliku arengu ja elukvaliteedi parandamisega.

Ummikumaksu kehtestamine järgnes aastatepikkusele poliitilisele tülile ja hulgale juriidilistele väljakutsetele, mis hõlmab muuhulgas New Yorgi naaberosariigi New Jersey ebaõnnestunud viimase hetke katset blokeerida selle rakendamine.

"Oleme pettunud, et kohtud lubavad ummikumaksul jõustuda," ütles New Jersey kuberneri Phil Murphy pressiesindaja Natalie Hamilton e-kirjas pärast seda, kui USA apellatsioonikohus lükkas osariigi kaebuse tagasi. "Me jätkame võitlust selle ebaõiglase ja ebapopulaarse skeemi vastu."

Föderaalsel maanteeametil on kuni 17. jaanuarini aega, et esitada lisateavet teemaksude kehtestamise võimalikke mõjude kohta liiklusele ja reostusele.

Kolm päeva hiljem, 20. jaanuaril, Washingtonis ametisse astuval USA uuel presidendil on samuti ummikumaksu suhtes seisukoht. Novembris nimetas Donald Trump seda regressiivseks maksuks ja ütles, et peab ummikumaks New Yorgile kahjulikuks. New Yorgi linnavalitsuse kontrolöri Brad Landeri sõnul võib Trump taotleda programmi pikemat keskkonnaülevaadet kohtu kaudu või leida viisi, kuidas haldusmeetmetega maksustamine peatada.

Kohtuasjaga tegelenud kohtunik Leo Gordon on samuti palunud pärast inauguratsioonipäeva esitada veel toimikuid.

Ummikumaksu kehtestamine on Bloombergi hinnangul olnud pikk ja vaevarikas protsess alates ajast, kui tollane linnapea Michael Bloomberg, Bloomberg Newsi emaettevõtte Bloomberg LP asutaja, selle 2007. aastal välja pakkus. Osariigi seadusandjad pidid välja töötama õigusaktid, et käivitada protsess, mis pärast põhjalikku kaalumist ning erinevaid heakskiitmise etappe lõpuks 2019. aastal heaks kiideti.

Seejärel pidi linn looma maksustruktuuri, kusjuures hinnad pidid olema piisavalt kõrged, et heidutada autoga linna tulemist ja suunata autojuhte ühistransporti, kuid mitte nii koormav, et see halvaks kohalikud ettevõtted ja majanduse laiemalt. Umbes kolm nädalat enne plaani kavandatud algust eelmise aasta juunis ütles New Yorgi kuberner Kathy Hochul, et esialgne 15-dollarine tasu oli liiga suur ja peatas selle käivitamise.

Nüüd kehtima hakanud tariifide kohasel maksavad elektroonilise teemaksu kogumise seadmega E-ZPass varustatud sõiduautod tipptunnil piirkonda sisenemisel üks kord päevas üheksa dollarit, kuid kui autojuhid on juba tasunud teatud Manhattanile suunduvate tunnelite eest, saavad nad 1,50–3 dollarit hinnaalandust. Väiksemad E-ZPassiga veokid maksavad 14,40 dollarit iga kord, kui nad tipptundidel piirkonda sisenevad, tunnelikrediit on neile 3,60–7,20 dollarit.

Renditud sõidukitega, nagu Uber ja Lyft, reisijad maksavad sisenemise kohta 1,50 dollarit, taksoga sõitjad 75 senti. Veoautod ja bussid maksavad kuni 21,60 dollarit.

Tasusid kogutakse seitse päeva nädalas. Tipptunnid on kella 5.00–21.00. tööpäeviti ja 9.00-21.00. nädalavahetustel. Nende välisel ajal vähendatakse tasu kolmveerandi võrra.

New Yorgi ülikooli Rudini transpordikeskuse direktor Sarah Kaufman ütles esmaspäeval uudisteagentuurile Reuters, et teiste maailma linnade kogemused näitavad, et tasu on esialgu väga ebapopulaarne.

Siis hakkavad aga elanikud hindama liikluse, eriti transiidi vähenemist. "Nii et ideaaljuhul juhtub see nii ka New Yorgis," ütles ta.

New Yorgi transpordiamet teatas, et programmi tulemusel peaks USA kõige ülekoormatumasse linnaossa sisenema päevas 80 000 autot vähem, mis on umbes 11 protsenti senisest liikluskoormusest. Manhattani kesksesse äripiirkonda siseneb päevas üle 700 000 sõiduki, sealne sõidukite keskmine liikumiskiirus on umbes 11 km/h.

Linna hinnangul toob ummikumaks esimesel aastal sisse 500 miljonit dollarit. New Yorgi kuberner Kathy Hochul ütles, et see raha toetab 15 miljardi dollari suurust laenuraha investeeringuteks metroosse, bussidesse ja muudesse ühistranspordi parendustesse.