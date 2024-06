Ajateenijate toetus pideva hinnatõusuga kaasas ei käi

Madalaima astme ajateenija toetus on 115 eurot kuus. Sellest edasi kasvab vastavalt auastmele toetuse suurus järk-järgult. Kõrgeima auastme ajateenija saab kuni 230 eurot kuus.

Ajateenijatele hakatakse maksma alates üheksandast kuust kõrgendatud toetust, mis on 170 eurot. Kaitseressursside ameti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Daisi Želizko sõnul tuleneb kõrgendatud toetus ajateenistuse väljaõppest. Neil, kes on valinud minna 11 kuuks, on väljaõpe intensiivsem, sellest tulenevalt ka kõrgendatud toetus.

Toetuse peamine eesmärk on Želizko sõnul katta kulud, mida ajateenistuse käigus kaitsevägi ei taga. Kas on ka plaanis viia praegune toetus hinnatõusuga tasakaalu?

"Ajateenijatel on tegelikult tagatud ju kõik elamiskulud ja neil on olemas ka toit. Ehk siis toetuse eesmärk ongi nii-öelda toetada ja tagada vältimatute kulude võimaldamine endale. Nii nagu iga toetusega, et neid vaadatakse üle ja kui on näha, et vajadust selleks on, siis neid ka tõstetakse," rääkis Želizko.

Ta lisas, et toetuseid muudeti viimati 2021. aastal. Sel aastal toetuse tõstmist plaanis ei ole. Kuidas suhtuvad toetuse suurusesse praegused ja endised ajateenijad?

"Ilma praegu väga hakkama ei saaks. 115 pole muidugi piisav ja vanemad siiski aitavad. Kaks korda suurem oleks veidi parem," ütles praegune kaitseväelane Jarmo Tambaum.

"Otseselt see mulle väga palju ei andnud. Enamasti toetasid vanemad, saigi rohkem osta kaasa metsa mingeid näkse. Ja kütust panna. Ühe paagitäie said panna kütust," rääkis aasta tagasi kaitseväest tulnud Andry Rahu.

Just snäkid ja kütus on see, millele toetus enamasti kulub.