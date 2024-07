Üle 400 noore alustas Taara linnakus ajateenistust

Taara linnakus oli teisipäeval tavapärasest rohkem sagimist, sest linnakusse saabusid noored ajateenijad, kes juhendajate abil pidid sõdurivarustuse üle kontrollima ja oma käe järgi kotti panema.

Kui ajateenijad on uue elukorraldusega kurssi viidud, hakatakse järgnevatel nädalatel sujuvalt tõstma nende füüsilist koormust, sest noorte füüsiline ettevalmistus on kehv.

"Kui me vaatame aastatetagust statistikat, siis veerand täidab kaitseväe kehalise katse nõuded miinimumnõuetele. Kolmveerand kukub läbi isegi miinimumnõuetest. See on probleem ja sellega me peame hakkama tegelema siin esimestest nädalatest peale, et mõõdukalt hakata nende füüsilist koormust tõstma," rääkis 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Kergem saab olema neil, kes on sporti teinud või saanud varem ajateenijate eluga tutvumas käia.

"Tegelikult olen siin ennegi käinud. 10. klassis oli meil siin riigikaitselaager ja saime nädal aega tuttavaks saada nendega, kes siin töötavad ja nende sõduritega siin, nii et selline kodune tunne on tegelikult," ütles Rasmus.

Järgmise aasta alguses saabuvad Taara linnakusse ka soomusmasinad.

"Soomukijuhiks tahaks väga saada. Ei tea, kas saan kah, loodan väga, et saan. Räägitakse, et uued soomukid, et pidi kliima olema sees, suhteliselt mugavad," ütles Mathias.

"Esimene emotsioon on rahulik. Kindlasti oli palju sellist ootust ja ei saanud kohe aru, mis toimuma hakkab, aga praegu on kõik rahulikult sujunud, varustus on käes, varsti peaks süüa saama," rääkis Alfred.