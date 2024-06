Ukraina põgenikud jäävad ilma õigusest maakonnaliinidel tasuta bussiga sõita

Regionaalministri määrus, mis võimaldab tõsta maakonnaliinidel bussipiletite hindade piirmäärasid selliselt, et näiteks üksikpileti maksimumhind oleks 10 eurot, kuupiletil aga 150 eurot, puudutab ka sõjapõgenike tasuta sõidu õigust.

"Pädevate asutuste ettepanekul jäetakse soodustuse õiguse saavate isikute nimekirjast välja Ukraina sõjapõgenike tasuta sõidu õigus maakonnaliinidel," seisab eelnõu seletuskirjas.

Piret Hartman ütles ERR-ile, et kuna ukrainlastel on samaväärsed õigused Eesti kodanikega saada sotsiaalseid garantiisid, erinevaid toetusi, otsustati, et põgenikke peaks ka ühistranspordis käsitlema nagu enda kodanikke.

"Teatud aastatel oli loomulikult põhjendatud see, et inimesed tulevad siia sõjapakku ja me pakume neile maksimaalseid leevendusi, et nad saaksid end sisse seada," lausus Hartman.

Ta lisas, et praeguseks on see periood kestnud juba päris mitu aastat ja ühiskond on teinud kõik selleks, et need inimesed saaksid tööle ja leiaksid endale elukoha ning neil oleks võimalik omandada eesti keel.

"Täna see kokkulepe on, et me siit läheksime edasi sellega, et pigem kehtiksid ukrainlastele samad reeglid nagu Eesti kodanikele," ütles regionaalminister.

Tasuta sõidu õiguse Ukraina põgenikele maakonna avalikel bussiliinidel kehtestas transpordiamet 2022. aasta 8. märtsil.