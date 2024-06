Maakonnaliinide piletihindade piirmäärad kerkivad hüppeliselt

Võrreldes praegu kehtiva määrusega on uues määruses piirhinnad 30 protsenti kõrgemad.

Regionaalministri määruses seisab, et maakondlikel bussiliinidel on ühe korra sõidupileti ja 1,5 tundi kehtiva pileti kõrgeim hind 10 eurot. 24 tunni pileti maksimumhind on 20 eurot. 30 päeva pileti ülempiir on 150 eurot. Kaugliini kõrgeim piletihind on 25 eurot.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas selgitas ERR-ile, et muutunud ühistranspordiseadus korrastas piletihindade kehtestamise süsteemi. See tähendab, et nüüd paneb ministeerium esmalt määrusega paika bussipiletite piirhinnad ja selle raames kehtestatakse eraldi ministri käskkirjaga lõplik piletihind.

"Lõplikud piletihinnad praegu ei muutu," rõhutas Ruubas. Ainus asi, mis kõnealuse määrusega lisandub, on uus piletiliik – viie päeva pilet, mille järele on nõudlus Ida-Virumaal.

10-eurone piirmäär jätab aga võimaluse, et tulevikus võiks üksikpilet tõepoolest nii palju maksta. Ruubase selgitusel pandi määrad meelega veidi suuremad, et piletihindade raamistikku ei peaks igal aastal muutma ning saaks operatiivsemalt hindu muuta.

"Teine põhjus on see, et kui enamikul maakonna bussiliinidel on üksikpileti hind 1,50, siis Põhja-Eesti piirkonnas kehtib tsoonipõhine süsteem. Ja see üksikpileti hind hõlmab ka nelja tsooni üksikpileti hinda. Täna on näiteks see hind 3,80. See piirhind võimaldab siis, kui vajadus tekib, hindu käskkirjaga muuta," rääkis Ruubas.

Tema sõnul võib mitme tsooniga piirkonnas ühel hetkel ollagi üksiku pileti hind 10 eurot.

"Täna seda otsust ei ole, et piletihinnad tõusevad kõrgemale. Täna on otsus see, et korrastati struktuuri, piletihindasid tõsta plaanis ei ole, aga ei saa välistada, et seda tulevikus tehakse," lausus Ruubas.

Millal võiksid piletihinnad tõusta, ei osanud Ruubas hinnata, märkides, et see on poliitiline otsus. Kuna aga ühistranspordi valdkond on alarahastatud, võib see vajadus lähiajal tekkida.

"Surve on tegelikult leida lisaraha ühistransporti. Ja surve tuleb sellest, et meil ei ole vahendeid ja riigi rahaline seis on ka raske. Valikud on sellisel juhul väga keerulised: kas vähendada inimestele ühistranspordi kättesaadavust või säilitada teenus samas mahus, aga tõsta omaosalust pileti(hinna) näol," lausus Ruubas.

Küll aga võib tema sõnul kindel olla, et praegused piletihinnad maakonnaliinidel jäävad sellisena püsima aasta lõpuni.

Määruse järgi on piletihindu vaja tõsta bussiveokulude jätkuva tõusu puhul. Sealhulgas on vajadus uute bussiveohangetega osta alternatiivkütust kasutavaid busse, mis on oluliselt kallimad kui diislikütusel bussid.

Tasuta sõidu kadumine bussireisijate profiili ei muutnud.

Alates sellest aastast ei ole maakonnaliinidel enam võimalik tasuta sõita. Sellest hoolimata ei ole muutunud, kes bussidega sõidavad, ütles Ruubas.

"Nii nagu enne piletihinna kehtestamist oli tööealiste sõitjate osakaal maakonnabussides alla 20 protsendi, nii see ka on jäänud. Ehk eelkõige sõidavad maakonnaliinidega eakad ja koolilapsed. Nad ei sõida pileti pärast, vaid reeglina sellepärast, et neil on vajadus saada ligi vajalikele teenustele või töökohtadele," lausus Ruubas.