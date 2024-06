Eel- ja e-hääletas 26,1 protsenti valijaist

Laupäeva õhtul kuni kella 20 sai e-valida ja jaoskondades eelvalida.

Pühapäevasel valmispäeval toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, mis on kõik avatud kella üheksast hommikul kella kaheksani õhtul. Jaoskonnas saab pabersedeliga hääletades ka oma e-häält muuta.

Laupäeva õhtul kella 20 seisuga on oma hääle andnud 255 989 inimest, neist e-hääletanud on 153 848 inimest ning pabersedelil on oma hääle andnud 102 141 inimest.

Kõige aktiivsemalt on valimas käidud Tartu linnas – 36,9 protsenti neist on juba hääletanud. Tallinna valijatest on oma hääle andnud 35 protsenti ja Hiiu maakonna valijatest 31,1 protsenti.

Üllatavalt suur on valimisaktiivsus olnud Ida-Virumaal. Seal on laupäeval kella 20 seisuga hääletanud 21,4 protsenti valijaist, eelmistel europarlamendi valimistel oli Ida-Virumaal valimisaktiivsus kokku 24,3 protsenti.

Hääletamisest osavõtt kokku on laupäeva õhtu seisuga 26,1 protsenti.

"Ma ei ütleks, et see ootuspärane on, ootused olid ikka kõrgemal. Paljuski oleneb sellest, kui palju viimasel päeval hääletajaid on. Arvestada tuleb, et elektrooniline hääletamine lõpeb ka täna, mis tavaliselt tähendab lõpuspurti paari viimase tunni jooksul, kui viimased hääletajad kiirustavad oma valikut tegema," rääkis valimisteenistuse juht Arne Koitmäe varem laupäeval valimisaktiivsuse kohta.

"Valimispäev ongi kindlasti paljudele see päev, millal nad hääletama lähevad, nii et ma loodan, et (valimisaktiivsus) veel tõuseb. Praegu oleks hea meel, kui lõpuks oleks valmimisprotsent sama, mis oli eelmistel valimistel ehk 37 protsenti," lisas Koitmäe.

Lõplik e-häälte arv selgub pühapäeva õhtul, sest pärast valimisjaoskondade sulgemist toimub topelthääletamise kontroll. Oma e-häält on võimalik muuta pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades ning kui valija on kasutanud mõlemat hääletamisliiki, jääb kehtima vaid valimisjaoskonnas pabersedeliga antud hääl.

Euroopa Parlamendi valimistel osaleb Eestis 78 kandidaati. Eestil on Euroopa Parlamendis 7 mandaati.