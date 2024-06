ERR Sitsiilias: Itaalias on eurovalimiste põhiteemad majandus ja tervishoid

Itaalias on Euroopa Parlamendi valimisi võitmas peaminister Giorgia Meloni rahvuskonservatiivne partei Itaalia Vennad ja Meloni võib tõusta oluliseks jõujoonte kujundajaks Euroopas. Olulisemad valimisteemad Itaalias on seotud majanduse ja tervishoiuga, aga ka migratsiooni ja Ukrainas käiva sõjaga.

"Viie Tähe liikumine soovib Ukraina-Venemaa konflikti kohest lõpetamist läbi rahuläbirääkimiste. See on meie esimene võitlus. Seejärel Sitsiilia ja Sardiinia põllumajandustoodete kaitsmine, mis ei pääse turule Euroopa-väliste vabakaubanduslepingute tõttu," kõneles Viie Tähe liikumise kandidaat Patrizio Cinque Sitsiilias valimiskampaanias.

Rahujuttu kuuleb Itaalias palju, aga Ukraina lipp lehvib ka Palermo peatänaval ja Ukrainat toetab valimisvõidu poole liikuv rahvuskonservatiivse erakonna Itaalia Vennad juht, peaminister Giorgia Meloni. Sama juttu räägivad liberaalid.

"Euroopa peab Ukrainat aitama ja andma relvi. Nad vajavad relvi ja neid peab aitama, et nad saaksid kaitsta oma maad ja peatada Venemaa invasioon, mis võib olla väga ohtlik kogu Euroopale, alatest teist Eestis," ütles Euroopa Ühendriikide valimisnimekirja kandidaat Fabrizio Micari.

Endine Palermo ülikooli rektor ütles, et põhilised probleemid Sitsiilias seonduvad majanduse ja vaesusega. Ja on ka üks täiesti silmaga nähtav mure – näiteks on viimaste aastate erakordse kuumuse ja sademevaeguse tõttu Sitsiilia ühes veereservuaaridest vett väga vähe. Traagilisel moel ei mahu kalad enam järve ära, veekasutus saarel on piiratud ja loomasööta on juba toodud Põhja-Itaaliast.

Põllumehed loodavad valitsuse ja Euroopa Liidu toele.

"Euroopa Liit saab meid aidata näiteks veevarustuse parandamise rahastamisega, jõgede puhastamise ja ajast ja arust veevärgi parandamisega," ütles Sitsiilia põllumees Salvatore Sciortino.

Vaatamata kuivanud maale maailmakuulsa maffialinna Corleone külje all ei kuule seal üllatuslikult nõudmisi kiire kliimapoliitika järele. "Aktuaalne kaamera" küsis seal näiteks elektriautode kohta.

"Kui me mõtleme sellele, et tööstus peab tootma uued autod ja välja vahetama kõik praegused, siis minu meelest saavutame me sama reostuse taseme," ütles Sciortino.

"See oleks pigem suur kingitus Hiinale, kui suur eelis Euroopale. Üleminek ja rohelepe on vajalikud, aga vaja on ka paindlikkust ja aega," sõnas Micari.