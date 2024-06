ERR Slovakkias: valitsus on asunud survestama vaba ajakirjandust

Paar nädalat pärast peaminister Robert Fico tapmiskatset ütlevad inimesed Slovakkia pealinna Bratislava südames üksmeelselt, et midagi sellist ei oleks tohtinud juhtuda ja õhkkond lõhestunud ühiskonnas pole paranenud.

"Mina ei kuulu härra peaministri austajate hulka, aga see ei tähenda, et nii lahendatakse probleeme," ütles Halina.

"Ühiskond on üsna polariseerunud ja juhtunu ei parandanud kuidagi olukorda vaid vastupidi. On väga kahju, et selline asi juhtus ja mina tunnen, et pinged pigem eskaleeruvad," sõnas Marek.

Pärast peaministri tapmiskatset kutsus praegune president ja tulevane valitud president ühiskonda rahunema ja üksteise suhtes teravaid toone maha võtma, ei ole selge, kuidas sellega pikemas perspektiivis läheb, esialgu on aga selge see, et valitsus on hakanud meediat varasemast veel rohkem survestama.

"Tõenäoliselt võetakse vastu seadusemuudatused, mis allutavad rahvusringhäälingu valitsuse kontrollile. Ja praegu toimub aeglaselt, aga kindlalt see, et peamised telekanalid lõpetavad oma poliitilisi debatisaateid. See on murettekitav demokraatia vaates," rääkis mõttekoja Globsec demokraatia keskuse juht Dominika Hajdu.

Slovakkias on olnud tugev sõltumatu ajakirjandus eesotsas veebiväljannete ja ajalehtedega SME ja Dennik ning telekanalitega Joj ja Markiza.

"Olulised inimesed telekanalist Markiza süüdistavad kanali omanikke ja juhte tsensuuris. See näeb välja nagu Ungari peaministri Viktor Orbani käsiraamatu järgi tegutsemine, et valitsus püüab meediat allutada majanduslikult, et vastasel korral ei saa nad riiklikke reklaamikampaaniaid ja nii edasi," rääkis väljaande SME ajakirjanik Peter Tkacenko.

Tapmiskatse varjutab suuresti ka Euroopa Parlamendi valimisi Slovakkias, valimisplakatitel kuulutab peaministripartei rahusõnumit, opositsioon räägib Euroopa ühtsusest. Analüütikute hinnangul võib juhtunu mobiliseerida peaministri toetajaid ja tõsta valimisaktiivsust tavaliselt rekordmadala eurovalimiste osalusega riigis.