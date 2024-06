Ukraina tabas drooniga Venemaal asunud hävitajat Su-57

Oluline 9. juunil kell 12.00:

- Ukraina droonirünnakus hävis Su-57

Ukraina tabas esimest korda Venemaal paiknenud hävitajat Su-57, teatas Ukraina sõjaväeluureagentuur laupäeval.

Väidetavalt sai lennuk kannatada rünnakus Lõuna-Venemaal Astrahani oblastis, rindejoonest 589 kilomeetri kaugusel asuvale Ahtubinski lennuväljale.

Satelliidipildid näitavad, et reaktiivlennuk oli reedel terve, kuid sai pärast laupäevast rünnakut plahvatuslikke kahjustusi. Sel päeval teatas Venemaa droonirünnakust mitmele piirkonnale, sealhulgas Astrahanile.

Lennuk on Venemaa moodsaim hävitaja, mis on Vene õhujõududes kasutuses vaid paaris üksuses. Hävitaja võib kanda Ukrainat regulaarselt ründavaid tiibrakette Kh-59 ja Kh-69, sealhulgas tsiviilsihtmärke.

Ukraina suutis eelmisel kuul üle rindejoone alla kukutada kuus Venemaa hävitajat. Need olid aga suures osas Su-25 lennukid, mida kasutati maavägede õhutoetuse sulgemiseks.

"Su-57 lüüasaamine on esimene selline juhtum ajaloos," teatas Ukraina sõjaväeluure.

17. mail tabas Ukraina Balbeki lennuvälja okupeeritud Krimmis. Rünnakus sai kahjustada kolm seal asunud lennukit: üks Su-27 ja kaks MiG-31.

