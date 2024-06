Ants Laaneots lahkub riigikogust

Erukindral Laaneots ütles ERR-ile, et riigikogust lahkumise põhjus on tema vanus ja see, et ta on olnud juba pikalt poliitikas.

"Eks see 76 aastat hakkab juba kondile," muigas ta. Laaneotsa sõnul ta ühiskondlikust elust päris tagasi ei tõmbu ja kavatseb kirjutada edasi artikleid riigikaitsest ja sõjandusest.

Leesi volitused riigikogu liikmena algavad 13. juunil, otsustas riigikogu juhatus.

Reformierakonna fraktsiooni juht Erkki Keldo ütles ERR-ile, et Laaneots otsustas oma pikaajalisele poliitikukarjäärile nüüd joone alla tõmmata.

Laaneots kuulub Reformierakonda alates 2014. aastast. Ta on olnud XIII‒XV riigikogu liige.

Laaneots oli tegev Eesti kaitseväe taasloomise juures ja määrati 14. oktoobril 1991 kaitseväe peastaabi ülema kohusetäitjaks.

Aastatel 1994–1996 ei töötanud Laaneots kaitseväes, vaid ESS Lõuna direktorina, sest tal olid erimeelsused tollase kaitseväe juhi Aleksander Einselniga.

Tagasi kaitseväkke läks Laaneots jaanuaris 1997, kui sai kaitseväe peainspektoriks. Seejärel käis ta viis nädalat Taanis territoriaalkaitse õppustel ning tagasi tulles määrati taas kaitseväe peastaabi ülemaks. Sellel ametikohal oli ta 1999. aastani.

1999–2001 oli ta Balti Kaitseuuringute Keskuse ülem. 2001. aastast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) ülem.

Alates 5. detsembrist 2006 kuni 5. detsembrini 2011 oli Laaneots Eesti kaitseväe juhataja. Alates 12. detsembrist 2011 oli ta peaminister Andrus Ansipi nõunik riigikaitselistes ja julgeolekuküsimustes. Hiljem liitus ta Reformierakonnaga ja siirdus poliitikasse.