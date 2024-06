Ringkonnakohus asus sumotreener Rannikmaa apellatsioonikaebust arutama

Viru maakohus mõistis Rannikmaa süüdi alaealise kehalises väärkohtlemises. Süüdistuse järgi lõi ta 2021. aasta septembris judotreeningu ajal alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead ja põhjustas sellega talle füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

"Tunnistajad, kes seal trennis viibisid, andsid ütlusi kohtus ja kinnitasid seda, et tegemist oli sellise tüdrukuga, kes naljalt nutma ei hakanud ja oli tugeva valulävega. Ehk juba see, kuidas kannatanul pärast lööki pisarad silmis olid, tõendab seda, et tal oli väga valus. Lisaks on ju kannatanu kinnitanud, et teda löödi rusikaga vastu pead ja tal oli nii valus, et tal pea mitu päeva valutas. Tal oli kuklas muhk ja ta ei saanud magadagi, sest kukal oli nii valus," kirjeldas ringkonnaprokurör Marge Voogma.

Treener Rannikmaa väidab ise, et toksas õpilast nõrgalt sõrmenukiga selleks, et juhtida tähelepanu ohtlikule orukorrale, kus järgmine hüppaja võis maandudes lapsele peale kukkuda.

"Rusikaga ma ei ole kedagi löönud. See oli treeningu käigus, kui oli ohtlik olukord, et oleks võinud treeningpartner sellele neiule peale hüpata. Ma müksasin teda nii, nagu ukse peale koputatakse, et ta istuks oma kohale, näoga sinnapoole, kus tegevus toimub," rääkis Rannikmaa.

"Selge see, et see on vandenõu minu vastu. Praegu, enne kui pole otsust välja kuulutatud, ma ei hakka nimetama nimesid, kes selle taga on," sõnas ta.

Ringkonnakohus teeb otsuse teatavaks hiljemalt 25. septembril.