USA keskpank jättis baasintressimäära muutmata

Föderaalreserv prognoosis ühtlasi, et teeb selle aasta jooksul ainult ühe intressilanguse. Veel märtsis ennustati käesolevaks aastaks kuni kolme intressilangetust.

Föderaalreservi intressimäärad on praegu vahemikus 5,25 kuni 5,50 protsenti, mis on viimase 20 aasta kõrgeim tase.

Intressimäärade langetamist on edasi lükatud, sest Ühendriikides on inflatsioon püsinud visalt kõrge.

Teatavat leevendust tõid enne otsust avaldatud inflatsiooninumbrid. USA inflatsioon aeglustus 2024. aasta mais aastavõrdluses 3,3 protsendile, selgub USA tööstatistikaameti viimastest andmetest.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,4 protsenti võrreldes aastataguse ajaga.

Viimaste inflatsiooniandmete valguses leiavad paljud investorid, et föderaalreserv langetab novembris toimuvate presidendivalimiste eel intressimäärasid. Investorid eeldavad, et föderaalreserv teeb esimese intresside langetuse septembris, vahendas Financial Times.