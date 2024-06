Moskva börs lõpetab dollarites ja eurodes kauplemise

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas 12. juunil uutest sanktsioonidest, mis on suunatud Venemaa finantsinstitutsioonidele, kes toimivad vahendajatena dollari kauplemisel Venemaa valuutaturul. Tunni jooksul pärast teadet avaldas Moskva börs avalduse, et peatab dollari ja euroga kauplemise alates 13. juunist.

OFAC lisas kolmapäeval Moskva börsi, riikliku kliiringukeskuse (NCC) ja riikliku arveldusdepositooriumi (NRD) sanktsioonide nimekirja, vahendas Interfax.

OFAC väljastas ka litsentsi Moskva börsi, NRD ja NCC-ga tehtavate tehingute lõpetamiseks kuni 13. augustini. Teine litsents määrab samaks tähtajaks nendest väärtpaberitest loobumise.

Börs märgib, et valuuta- ja väärismetallide turul toimuvad tehingud kõikide vahenditega, välja arvatud dollari ja euroga.

Ettevõtted, pangad ja investorid ei saa enam tsentraalse börsi kaudu dollarite ega eurodega kaubelda.

Paljud venelased hoiavad osa oma säästudest nendes valuutades, et end kaitsta, juhuks kui Venemaa rubla peaks kokku varisema. Pank kinnitas oma klientidele, et need hoiused on turvalised.

"Ettevõtted ja eraisikud saavad jätkuvalt osta ja müüa USA dollareid ja eurosid Venemaa pankade kaudu," seisab avalduses. "Kõik USA dollarites ja eurodes olevad vahendid kodanike ja ettevõtete kontodel ning hoiustel on kaitstud."