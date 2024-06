Märk arengutest Ukrainas: Venemaa on suurendamas pealetungi survet

Venemaa on Ukrainas suurendamas pealetungi survet ning samal ajal jätkub lahingutegevus kogu rinde ulatuses, ütles kaitseväe diviisi staabi ülema asetäitja operatsioonide alal kolonel Janno Märk.

"Lahingutegevus jätkub kogu rinde ulatuses, kusjuures ööpäevas toimub 80–90 Venemaa Föderatsiooni relvajõudude rünnakut. Venemaa on viimastel päevadel uuesti suurendanud oma pealetungisurvet, et hoida initsiatiivi ning saavutada lähiajale seatud taktikalisi eesmärke," ütles Märk kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Märk rääkis, et lahingute raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Venemaa Föderatsiooni relvajõud ründavad sama intensiivsusega.

"Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšeretine piirkonda ja Karlovske veehoidla ümbrusesse ning Tšassiv Jari survestamiseks. Venemaa Föderatsiooni relvajõududel on õnnestunud enda kontrollitavat territooriumit väikeste taktikaliste edenemistega laiendada. Otšeretine piirkonnas on vastane suutnud nädalaga liikuda ligi kaks kilomeetrit edasi ning siseneda Novooleksandrivka asulasse," lausus Märk.

Märgi hinnangul jätkavad Vene väed tõenäoliselt selles lõigus tugevat survet, et kontrollida tulega seitsme kilomeetri kaugusel asuvat liiklussõlme Pokrovskit ja Kostjantõnivkat ühendaval maanteel ning luua eeldusi selle ühendustee katkestamiseks.

Samuti on tema sõnul Venemaa Föderatsiooni relvajõududel õnnestunud laiendada oma kohalolu Tšassiv Jari ümbritsevates asulates. Suurest ründesurvest hoolimata on Ukraina kaitsetegevus püsinud efektiivsena.

Märk rääkis, et Ukraina üritab oma initsiatiivi vasturünnakutega taastada Harkivi suunas Vovtšanski asulas. "Venemaa Föderatsiooni relvajõud on seal kandnud suuri kaotusi ning pidanud ümber grupeeruma. Siiski toob Venemaa sellesse piirkonda lisavägesid juurde, et hoida saavutatud positsioone ning võimaluse korral laiendada ründetegevust ka teistele piirialadele."

Rinde lõunaosas, Zaporižžja oblastis, pole Märgi sõnul rindejoonel muutusi toimunud. Samuti hoiavad ukrainlased sillapead üle Dnepri jõe.

"Venemaa Föderatsiooni relvajõud annavad jätkuvalt kaudtulelööke piirialadel ja tiibrakettide ning suure ulatusega ründedroonide süvalööke Ukraina suuremate asulate ja energiataristu pihta. Ukraina aga annab süsteemseid süvalööke, hävitades eelhoiatuse ja õhutõrjega seotud objekte Krimmis ning Venemaa territooriumil," võttis Märk kokku.