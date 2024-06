Saksa relvatootja palkab hätta jäänud autofirmast töölisi

Kaitsetööstuses on nõudlus Venemaa sõjaga Ukrainas järsult tõusnud, sest riigid kiirustavad end relvastama.

Rheinmetall rajab uusi tehaseid ja teatas märtsis, et sel aastal sihitakse müüginumbrites 10 miljardit eurot.

Rehve tootev ja autoosi tarniv Continental on seevastu sunnitud koondama maailmas üle 7000 töökoha, sest konkurents on tihe ja maailm on hakanud minema üle elektriautodele.

Nüüd allkirjastasid ettevõtted kokkuleppe, millega kaetakse eelolevatel aastatel osalt Rheinmetalli kiiresti kasvav tööjõuvajadus autosektori üleminekuaja tõttu kannatada saanud Continentali töötajatega.

Esimese sammuna saab kuni 100 töötajat Continentali Gifhorni tehasest Põhja-Saksamaal, mis on kavas 2027. aastal sulgeda, töö lähedal asuvas Rheinmetali tehases, teatasid firmad.

Rheinmetall on kolmas firma, millega Continental on sõlminud lepingu, et leida oma töötajaile uus töö.

Rheinmetalli personalijuht Peter Sebastian Krause ütles, et Continental sobib neile ideaalselt.

Kasvava nõudluse tõttu peaks Rheinmetalli müük suurenema sel rahandusaastal kuni 40 protsenti, mis tähendab, et uute töötajate palkamisega on kiire, aga Saksamaal on oskustööjõust terav puudus.