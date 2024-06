Kohus tunnistas Morozovi süüdi Eesti riigi vastases luuretegevuses

Karistuse hulka loetakse eelvangistuses viibitud aeg ja vangistuse alguseks on kahtlustatava kinnipidamise päev 3. jaanuar 2024.

Süüdistuse järgi kogus Morozov teavet Eesti sise-, kaitse- ja julgeolekupoliitika ning sellega seotud inimeste ja taristu kohta. Ta edastas informatsiooni Eesti poliitilise olukorra, liitlassuhete ning integratsiooni ja ühiskonna lõimumise kohta.

Kaitsepolitsei peadirektor Margo Palloson on ERR-ile varem öelnud, et Morozov jagas infot Vene eriteenistustele. Kohtumised Vene eriteenistustega toimusid Venemaal, kus Morozov käis Pallosoni sõnul "teatud regulaarsusega".

Pallosoni sõnul on ülikoolid luureteenistuste sihtmärgid mitmel põhjusel. "Laiemalt võttes on ülikoolid sihtmärk, sest seal on teadustehnoloogilist infot, seal on poolavalikke uuringuid, sotsioloogilisi uuringuid, mis võimaldavad Vene eriteenistustel Eesti ühiskonnas paremini sihistada sihtmärke. Ja loomulikult pakub teadusinfo ligipääsu inimestele ja institutsioonidele," selgitas ta.

Morozov sündis 30. juunil 1972. Kuni 2010. aastani oli ta seotud Peterburi Riikliku Ülikooliga. Aastast 2010 Tartu Ülikooliga.

Aastatel 2016–2023 oli ta Euroopa Liidu-Venemaa uuringute professor. 1. septembrist 2023 kuni 11. jaanuarini 2024 rahvusvahelise poliitilise teooria professor.