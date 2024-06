Keskkonnaaktivistid pihustasid Stonehenge'i pihta oranži ainet

"Me pidasime täna päratlõunal Stonehenge'i vahejuhtumi järel kinni kaks inimest," ütles Wiltshire' politsei.

Sotsiaalmeediasse jõudnud kaadritel on näha, kuidas rühmituse Just Stop Oil aktivistid UNESCO kultuuripärandi nimekirja kantud rajatise kahte kivimürakat oranži ollusega pritsivad.

Briti peaminister Rishi Sunak nimetas juhtunut "häbiväärseks vandalismiteoks".

English Heritage, mis Stonehenge'i haldab, ütles, et tegemist oli äärmiselt häiriva sündmusega ning organisatsiooni kuraatorid uurivad tekitatud kahju.

Just Stop Oil ütles suhtlusplatvormi X vahendusel, et oranž ollus oli valmistatud maisitärklisest ja peaks vihmaga lahustuma.

Ühendus ütles, et reageeris leiboristide avaldatud valimismanifestile, milles rõhutatakse, et valimisvõidu korral ei uuendata litsentse nafta- ja gaasiuuringuteks. Just Stop Oil toetab moratooriumi, kuid ei pea seda piisavaks.

Just Stop Oil on seisukohal, et 4. juuli valimiste võitjad peavad andma lubaduse loobuda fossiilkütustest 2030. aastaks.

"Söe, nafta ja gaasi põletamise jätkamine põhjustab miljoneid surmasid," väitis ühendus avalduses.