EKRE on kaotanud üle 500 liikme

Väljaviskamiste ja ise erakonnast lahkumistega on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kaotanud üle 500 liikme.

Vahetult enne suure sisetüli avalikuks saamist oli EKRE-s 9766 liiget. Pärast tüli avalikuks saamist ja nelja poliitiku väljaviskamist erakonnast on EKRE-st lahkunud sadu liikmeid.

Neljapäeva hommikul kella 8 seisuga oli äriregistri andmetel EKRE-s 9261 liiget ehk liikmeskond on vähenenud 505 inimese võrra.

See on üsna sümboolne number, sest Eestis läheb uue erakonna asutamiseks vaja minimaalselt 500 inimest. Osa EKRE-st lahkunuid eesotsas Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Jaak Madisoni ja Helle Kullerkupuga ongi lubanud uue konservatiivse partei juba juuni lõpus asutada.

Samas on kindel ka see, et mitte kõik EKRE-st lahkunud uue parteiga ei liitu.