Lääne-Virumaa keskraamatukogu muudab raamatute laenutamise mugavamaks

Rakveres asuvas Lääne-Virumaa keskraamatukogus käivad eeltööd selle nimel, et sügisel käivitada raamatute laenutus kiipide abil. See annab võimaluse võtta kasutusele raadiolainepõhised laenutusautomaadid.

"Idee on võetud välismaa raamatukogudest. Näiteks Soomes on tavaline, et on kasutusel RFID- tehnoloogia, mis annab palju lisavõimalusi mugavamaks ja privaatsemaks raamatulaenutamiseks näiteks laenutusautomaadi kaudu. Meie oleme nüüd minemas sama teed. Et võtta kasutusele laenutusautomaat ja targad tagastuskastid, selleks on vaja kõikidele raamatukogus olevatele raamatutele kiibid külge panna. Kiipe läheb üksjagu, umbes 80 000 raamatut saab suve jooksul kiibistatud," sõnas Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg.

Kiibid teevad lugejale raamatute laenutamise mugavamaks.

"Kui inimene midagi laenutada tahab, siis tekib tal võimalus teha seda raamatukoguhoidja vahendusel või iseseisvalt. Ja raamatulaenutajal on teinekord raamatukogus võibolla sellised asjad, mida ta tahab laenutada privaatselt. Ja see annab talle kiirust ja mugavust juurde," ütles Õunapuu-Seidelberg.



Kiibindus annab töötajatele juurde kvaliteettööaega.

"Raamatukoguhoidjad on kõrgharidusega spetsialistid, aga tihtipeale teevad nad seda ükshaaval laenutamist-piiksutamist tehes väga rutiinset tööd. Kui see protsess läheb kiiremaks, siis on neil rohkem aega sisuliseks tööks: lugejatega suhtlemiseks, näituste, ürituste korraldamiseks. Nii et kasu on mõlemapoolne," sõnas keskraamatukogu direktor.

Raamatute kiibistamine läheb maksma ligemale 100 000 eurot. Projekti toetab kultuuriministeerium.