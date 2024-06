Pildid: Ülemiste keskus plaanib 60 000-ruutmeetrist juurdeehitust

Selle aasta mais kiitis Tallinna linnavalitsus heaks Ülemiste keskuse detailplaneeringu algatamise. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Ülemiste keskuse ümberehitamiseks, laiendamiseks ja uue hoonestuse kavandamiseks Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku vahetusse lähedusse.

Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits ütles, et lähiaastatel muutub kogu Ülemiste piirkonna olemus täielikult. Ehitatakse Rail Balticu terminal, lennujaam laieneb ning ka Ülemiste linnak kasvab pidevalt. Pärnitsa sõnul on suur osa Ülemiste keskuse planeeritavast arendusmahust eelkõige büroo- ja teeninduspind, vähesemal määral kaubandus. Näiteks on soov tuua keskusesse tervise- ja meditsiiniteenused ning mõeldud on raamatukogu avamisele.

Detailplaneeringu eskiislahenduse lõi ettevõte Esplan, mis kaasas projekti tunnustatud rahvusvahelise kogemusega arhitektid Lever Lõhmuse ja Erik Ristoja.

Detailplaneering näeb ette, et laienduse käigus ehitatakse välja mitu linnaruumilahendust ning Tallinna lennujaama, Rail Balticu terminali, Ülemiste keskust ja Ülemiste Cityt ühendav multifunktsionaalne Euroopa park.

Planeeritava laienduse esimeses etapis asutakse arendama keskuse Suur-Sõjamäe tee äärde jäävat idatiiba. Planeeringu kohaselt on Ülemiste keskuse laiendusena lubatud ehitada kokku kuni viis ärihoonet, kõrgusega kuni 12 maapealset ja kolm maa-alust korrust. Välja ehitatakse Ülemiste terminali ja lennujaama ühendav Euroopa park, mille äärde jääb tulevikus ka uus Ülemiste keskuse peasissepääs.

2004. aastal avatud Ülemiste keskus on 125 000 ruutmeetriga Eesti suurim kaubandus- ja meelelahutuskeskus, kus asub ligi 230 erinevat kauplust ja teenusepakkujat.