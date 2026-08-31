RB Estonia sõlmis lepingu Ülemiste terminali välialade ehitamiseks

Rail Baltic Estonia sõlmis lepingu Rail Baltic Ülemiste Linda terminali lõunapoolsete välialade väljaehitamiseks, mis tähendab, et kõik terminali osad on nüüd ehituslepingutega kaetud.

Lepingu maht on ligi 22 miljonit eurot ja sellega arendab ehitusfirma Atemo välja Ülemiste Linda terminali ligi 33 000 ruutmeetri suuruse lõunakülje, mis avab jaama Ülemiste City ja lennujaama poole.

Rajatakse terminali lõunapoolne sissepääs ja selle esine Lõunaväljak, ehitatakse ümber ligikaudu 20 000 ruutmeetrit tänavaruumi, valmib terminali koosseisu kuuluv tunnel Suur-Sõjamäe tänava all.

"Leping puudutab Ülemiste rahvusvahelise terminali lõunapoolseid alasid. Tähtsamad komponendid on Suur-Sõjamäe tänav, mis ehitatakse ümber, et teha sinna alla jalakäijate läbipääs; Lõunaväljak, mis tagab sidususe Ülemiste City ja Ülemiste keskusega ehk tagab tervikliku linnaruumi ja eeldused perspektiivseteks arendusteks. Tulevane Euroopa väljak ühendab terminali lennujaamaga," lausus Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.