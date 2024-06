Pühade ajal tuleb 112 helistades arvestada pikema ooteajaga

Saabuvad jaanipühad on häirekeskuse jaoks üks kiiremaid perioode aastas. Kui tavapäraselt helistatakse keskusesse kuni 3000 korral päevas, siis jaanipäeval kasvab kõnede arv umbes 1000 võrra.

"Jaaniööl, mis on igal aastal üks suurima koormusega öid aastavahetuse kõrval, on meil kaks korda rohkem inimesi tööle planeeritud kui tavalistel öödel," ütles häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

Üldjuhul peab häirekeskus kõnedele vastama kümne sekundi jooksul, kuid pühade ajal võib ooteaeg pikeneda. Koormus on suur, sest ka töökäsi napib.

"Meil oleks juurde vaja ligi 20 protsenti koosseisust, see on see, mis meil on katmata. Pühade ajaks me suudame end kokku võtta, sest me ei anna näiteks inimestele puhkust. Aga kui me võtame aasta keskmise, siis meil ei ole piisavalt inimesi panna telefonide taha, kes neid kõnesid vastu võtaks," lausus Murakas

Lõviosa häirekeskuse väljakutsetest, kus inimestel ka reaalselt abi on vaja, on seotud kiirabi väljakutsetega. Seepärast on ka Tallinna kiirabi jaanipühade ajal väljas suurema koosseisuga.

"Ka meie Tallinnas paneme selleks perioodiks välja täiendava ressursi. Viimastel aastatel mitte nii palju Tallinna linnas, vaid Tallinna linna ääres võimalike väljakutsete täiendavaks teenindamiseks. Me oleme kolmel ööpäeval väljas ühe täiendava üksusega. Kokku on 24 kiirabibrigaadi pluss arstlik tugi," rääkis Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas.

Kuigi abivajajaid on Adlase sõnul jäänud vähemaks kui oli kümme aastat tagasi, võivad tänavused jaanid siiski pisut rohkemaid väljakutseid tuua.

"Kümme aastat tagasi oli jaanipäev tõsine pummeldamise ja peksmise püha ka Tallinna linnas. Enne Covidit käitumine muutus palju viisakamaks. Hästi palju sõltub noorema põlvkonna joomisharjumustest. Kui inimesed vähem tarbivad alkoholi, siis juhtub ka vähem alkoholiga seotud traumasid ja vägivalla vigastusi. Kui alkoholipruukimine taas, nagu praegu näitavad märgid, on natuke tõusuteel, siis võib oodata, et ka vigastusi ja traumasid, kus on vägivald mängus, võib olla rohkem," ütles Adlas.

Kel jaanipäeval abi on vaja, tasub helistada 112 ning vajadusel pisut kauem oodata. Kõne lõpetada ei tasu, sest uuesti helistades liigub abivajaja kõnejärjekorra lõppu.