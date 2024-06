PPA sulgeb kaheks päevaks Narva piiripunkti

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel selgitas, et Venemaa piirivalve tavapärasest oluliselt aeglasem töötempo on tekitanud neljapäeval ja reedel olukorra, kus piiriületajad ootavad tunde võimalust piiri ületada.

"Piiriületajate arv on eile ja täna olnud tavapärane, samuti on tavapärases tempos töötanud Eesti piirivalve, kuid Venemaale saamiseks peavad piiriületajad ootama pikalt Narva sillal. Seetõttu sulgesime eile inimeste tervise ja turvalisuse kaitseks piiripunkti tavapärasest varem," räägib Purgel.

Reede hommikul avas PPA tavapäraselt piiripunkti, kuid Venemaa võtab endiselt inimesi vastu väga aeglaselt. Kuna Venemaa piirivalve tegevus paisutab piiriületust ootavate inimeste arvu Narvas ohtliku piirini – kõik piiriületajad tõenäoliselt üle piiri ei jõua ning neil võib tekkida probleeme Narvas majutuse leidmisega ning inimeste kogunemine võib tekitada ohtu avalikule korrale –, ei ava PPA nädalavahetusel Narva piiripunkti väljuval suunal.

"Kahjuks ei ole viiteid, et Venemaa piirikontrolli tegevused lähiajal paranevad. Sellega seoses jääb piiripunkt nädalavahetusel suletuks väljuval suunal ja soovitame inimestel piiri ületada Lõuna-Eestis. Jälgime olukorda ning otsustame edasised tegevused," lisas Purgel.

Siseminister Lauri Läänemetsa kinnitusel on reedel jätkuvalt inimesi Narvas piiriületust ootamas. "Järjekord on olemas. Järjekord on silla peal, kus ligi 500 inimest ootab pääsu Venemaa poole. Tõesti, piiripunkti taga seda ei ole. Aga pole põhjust arvata, et see olukord kuidagi homme võiks muutuda. Venelased mingil põhjusel väga aeglaselt lasevad inimesi oma poolel üle ehk siis takistavad inimeste liikumist," rääkis ta ERR-ile.

Ministri sõnul on Venemaa ametkonnad viimastel päevadel taas oma tegevusega näidanud ettearvamatust.

"Vene piirivalve pole suutnud tagada oma poolel normaalset piiriliiklust. Takistatakse üliaeglaste tolli- ja piiriprotseduuridega normaalset piiriliiklust ka oma kodanikele, mille tõttu on tekkinud kunstlikud järjekorrad ja olukord, kus mõned Venemaa kodanikud ei saa ööseks koju. Antud olukorras on meie eesmärgiks välistada mistahes probleemid piiripunktis nii kohalike elanike rahu kui ka piiriületajate endi heaolu huvides. Seetõttu otsustasime piiripunkti loetud päevadeks sulgeda. Jätkuvalt soovitame inimestel ka üleüldiselt vältida Venemaale reisimist," ütles minister.

Eestisse sisenemine on nädalavahetusel avatud, välja arvatud 23. juunil kell 9.30 kuni 12.30. Selles vahemikus toimub Narvas võidupüha paraad. Paraad toimub piiripunkti vahetus läheduses ning seal liikumine on sel ajal piiratud.

"Meil piir suletakse õhtul kell 23 kuni hommikul kella seitsmeni praeguse korra järgi ja nüüd, täna õhtul kell 23, kui piir kinni pannakse, siis see avatakse alles esmaspäeva hommikul kell seitse," selgitas Läänemets.

Seni saab piiriületuseks kasutada Koidula ja Luhamaa piiripunkte, kus praegu liiguvad piiriületusjärjekorrad tavapäraselt. Selle, kas reedel on vajadus sarnaselt neljapäevale piiripunkt varem sulgeda, otsustab PPA jooksvalt olukorda hinnates. Praegu sellist vajadust ei ole, kuid olukord võib PPA sõnul kiiresti muutuda.

"PPA soovitab kõigile tungivalt Venemaad mitte külastada – meil on valmisolek kõigi piiripunktide viivitamatuks sulgemiseks ning kui meil peaks olema vajadus seda teha, on tagasi Eestisse saamine äärmiselt keeruline," täiendas Purgel.

Bussifirmad on olukorrast teadlikud

Läänemetsa kinnitusel on politsei- ja piirivalveamet suhtluses ka Narva sõitvate bussifirmadega.

"Minu teada ka politsei- ja piirivalveameti esindajad bussijaamas inimestele seda informatsiooni annavad, et Narva sõites, kui on soov piiri ületada, siis seda järgmistel päevadel teha ei saa," ütles Läänemets.

"Võib juhtuda, et pannakse ka liikuma mõni transpordivahend Narvast Luhamaa või Koidula poole. Tänane päev juba näitab, et keskmisest kaks korda rohkem jalgsi piiriületajaid Koidulast on üle läinud ehk teatud info juba osa osade inimesteni jõudnud on," lisas minister.

Läänemetsa sõnul on Narva linnavõimud piiriületust soovivatele inimestele valmis pakkuma süüa, juua ja muud abi ning vajadusel ka mõnes kohas ööbimisvõimalust.

Läänemets: mingit Venemaa rünnakuplaani näha pole

Läänemets ütles ERR-ile, et PPA arvestab, et Venemaa poolt võib igasuguseid intsidente olla, kuid pole põhjust arvata, et Venemaa Eesti võidupüha tähistamise ajal mingisugust konkreetset rünnakut planeerib.

"Tavapärane protseduur selliste olukordade juures on see, et politsei- ja piirivalveamet ja ka kaitsepolitseiamet oma ohuhinnangud koostavad ja vastavalt sellele on ka neil tegutsemisplaan. Loomulikult võetakse arvesse, et igasuguseid intsidente võib esineda, aga ma tahan kinnitada, et meil ei ole põhjust arvata, et Venemaa mingisugust konkreetsemat rünnakut või midagi sellist planeerib. Ei, võidupüha toimub, võidupüha toimub rahulikult ja inimestele, kes praegu sealt üle piiri ei saa ja võib-olla pahased on, antakse informatsiooni, suunatakse kuskile mujale, kus neil oleks võimalik piiri ületada või siis nad peavad jääma ootama. Nii et muretsema ei pea," selgitas siseminister.

Läänemetsa sõnul ei ole praegu täpset informatsiooni selle kohta, miks Venemaa piirivalve just praegu väga aeglaselt tegutseb.

"Me teame seda, et kui eile inimesed inimeste järjekord piirile tekkis, nad üle enam ei saanud ja politsei- ja piirivalveamet otsustas õhtupoole juba varem kui kell 23 piiri sulgeda, siis järgmise tunni aja jooksul väga kiiresti inimesed pääsesid üle pärast seda, kui Eesti poolt see väljapääs nii-öelda suletud oli. Näha oli, et oli võimalik ka väga kiiresti seda teha ka eilse päeva jooksul. Ju siis seal mingisuguseid otsuseid on tehtud. Loomulikult on ka üleval see dirižaabel, millega jälgitakse Eesti poolt kaameratega, et võib oletada, et see on seotud Eesti võidupühaga, aga me oskame ka vastusamme teha ja me ennast häirida ei lase sellel," rääkis Läänemets.