Riik plaanib Koidula piiripunkti öisel ajal sulgeda

Rahandusministeerium plaanib Koidula piiripunkti öisel ajal sulgeda, kuna viimasel ajal on öine piiriliiklus vähenenud ning piiripunkti ainult päeval lahti hoidmine aitaks kulusid kokku hoida. Vallale tähendaks see aga maksutulu vähenemist.

Kui mõni nädal tagasi otsustas valitsus sulgeda öisel ajal Narva piiripunkti, siis nüüd on valitsusele tehtud samasugune ettepanek Koidula piiripunkti kohta, ütles rahandusminister Mart Võrklaev.

"Praegu me räägime lisaks öisel ajal suletud Narvale ka Koidula piiripunkti öisest sulgemisest. Selleks on kaks põhjust: esiteks sanktsioonide parem rakendamine – transport on seal ka vähenenud ja meil ei pea Venemaale olema piir avatud ja loomulikult on seal teatav kokkuhoid. Kuna sulgemine on ainult öisel ajal, siis on kokkuhoid küll väike, kuid iga kokkuhoid teretulnud," ütles Võrklaev.

Ministeeriumi jaoks saadav kokkuhoid tähendaks kohalikule Setomaa vallale aga maksutulu vähenemist. Vallas tuntakse muret veel selle üle, kuidas Koidula piiripunkti öine sulgemine mõjutab Venemaalt Eesti kodakondsusega inimeste igapäevast tööl käimist piiri ääres tegutsevates ettevõtetes.

"Meil tõesti kõib päris palju inimesi nii vallas kui ka siin Lõuna-Eestil tööl igapäevaselt ja neil on hommikused ja hilisõhtused ületusajad tähtsad," ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

"Näiteks Värska sanatooriumis on vahetustega töö – suhteliselt hilja õhtul minnakse üle ja varahommikul peab olema tööl, see tähendab, et igal juhul peaks olema tagatud need lahtioleku ajad piiril. Kuna info puudub, et kui pikaks ajaks piir kinni pannakse või mis kellavahemikus, siis igal juhul peab selline varahommikune ületulek tagatud olema ja õhtune minek ka tagatud olema," ütles Kudre.