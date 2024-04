Maikuust saab Narvas piiri ületada vaid päeval

Selle aasta veebruarist sulges Venemaa autode ülepiiriliikluse Narvas. Koos sellega vähenes ka piiriületuste arv, eriti öisel ajal. Siseministeeriumi ettepanekul otsustas valitsus Narva piiripunkti ööseks üldse kinni panna.

Kohalikke elanikke piirang eriti ei puuduta, kuid probleem võib tekkida inimestel, kes läbi Narva Euroopa Liidu riikide ja Venemaa vahet sõidavad. Eriti tihe on piiriliiklus enne pühi.

"Inimesed ei jõua enam piiri ületada. Kolm päeva tagasi oli kell 10 õhtul nii pikk järjekord, et inimesed seisid kuus tundi. Kas nii pikk järjekord ikka jõuab enne kella 23 piiri ületada? Seal peab vist telgid üles panema," rääkis Narva elanik Olga.

Piirivalve lubab, et Narva sillale kedagi ööseks ei jäeta.

"Kui juhtub, et piiripunkti suunas veel kell 23 keegi sillal tuleb, siis me ei jäta teda sillale, vaid kontrollime ta ära. Aga ikkagi pööran inimeste tähelepanu sellele, et piiripunkt on avatud kella seitsmest hommikul kella 23 õhtul ja seda lahtioleku aega ei muudeta. Ütlen ka selle soovituse ära, et PPA ei soovita praegusel hetkel Vene Föderatsiooni reisida," rääkis Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Narva piiripunkt suletakse 30. aprilli õhtul kell 23 ja avatakse 1. mai hommikul kell seitse.

Käesoleva aasta veebruari jooksul ületas Narvas öösel piiri 13 000 reisijat.