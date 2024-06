CIA palgal luureametnikud tegid koostööd Bideni valimiskampaaniaga

Vastavalt usa Esindajatekoja õiguskomitee uuele raportile olid asjaga seotud ka endine CIA asejuht Michael Morell ja endine CIA peainspektor David Buckley.

Morell oli see, kes organiseeris kirja kirjutamise pärast telefonikõnet praeguse välisministri Antony Blinkeniga. Ta ütles, et tegi seda, et anda Bidenile jutupunkt 2020. aasta valimiste eel, kui Trump teda sülearvuti pärast ründas, mis hiljem kinnitati olevat tema poja Hunter Bideni oma.

Raporti kohaselt teadsid kõrgetasemelised CIA ametnikud kirjast enne selle avaldamist ja mõned väljendasid muret kirja poliitilise olemuse üle.

"Allakirjutanute otsus kasutada oma endisi luurekogukonna tiitleid, et edendada narratiivi välismaise valimistesse sekkumise kohta, tõi CIA ebasobivalt kodumaisesse poliitikasse," seisab raportis. "See rõhutab politiseeritud luurekogukonna võimalikke ohte."

Vabariiklaste partei nõuab allakirjutanutele juriidilisi tagajärgi. Sel kuul teatasid vabariiklased ajalehele Daily Mail, et nad soovivad karistust 51 luureametnikule, kes 2020. aastal väitsid valesti, et Hunter Bideni sülearvuti uudis oli Vene valeinformatsioon.

Kuulsas memos, mille Bideni toetajad allkirjastasid 2020. aasta valimiste eel, väideti, et kahjustavad pildid ja sõnumid, mis leiti Hunter Bideni sülearvutist, kandsid Vene valeinfokampaania tunnuseid. See võimaldas Joe Bidenil diskrediteerida sülearvuti ja selle kahjustava tõendusmaterjali valimiste eelsetel debattidel, avalikel koosolekutel ja muudel meediaesinemistel.

Nüüd nõuavad vabariiklased nende 51 endise luureametniku vastu sanktsioone, öeldes, et nad tuleks vallandada, kriminaalkorras vastutusele võtta või isegi vangistada.

"Ma arvan, et nende juurdepääsuload tuleks tühistada," ütles kongresmen Kat Cammack Daily Mailile kolmapäeval. "Ma arvan, et igaühe suhtes tuleks läbi viia uurimine."

Vabariiklane Greg Steube, ütles, et 51 luureametnikku, kes pakkusid Bidenile katet sülearvuti jaoks, peaksid silmitsi seisma tagajärgedega.

Sülearvuti avastati algselt Delaware'i remonditöökojas, kuhu Hunter Biden selle viis ning sinna jättis. Hiljem võttis FBI seadme enda kätte ja kinnitas selle autentsust.

Sülearvuti oli taas tähelepanu all Hunter Bideni hiljutise föderaalse relvaprotsessi ajal - kus ta leiti süüdi olevat kolmes kuriteos. FBI agent tunnistas kohtus, et agentuur kinnitas seadmest leitud materjalide autentsust.

"Me teame, et luurekogukond ei tegutse kunagi absoluutides ja asjaolu, et 51 inimest astusid esile ja üritasid edendada narratiivi, nagu see oleks olnud desinformatsioon, valeinformatsioon, samas kui kõik teadsid täpselt, et see ei olnud, et see oli väga reaalne," jätkas Cammack. Ta ütles, et see on tõend justiitsministeeriumi politiseerimise kohta.

Praegune välisminister Antony Blinken oli üks luurekogukonna kirja koordinaatoritest. Llisaks Blinkenile olid nende seas ka endine riikliku luure direktor James Clapper ning endine kaitseminister Leon Panetta.

Mõned endised luureametnikud kaitsesid oma 2020. aasta otsust varem sel kuul, öeldes, et see oli patriootlik samm, mida nad ei kahetse.