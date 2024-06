New York Times kutsus Bidenit loobuma

Ameerika Ühendriikide üks kõige mõjukamaid ajalehti, The New York Times (NYT), kutsus reedel oma juhtkirjas president Joe Bidenit kõrvale astuma ja võimaldama mõnel teisel Demokraatliku partei poliitikul astuda vastu vabariiklasele Donald Trumpile novembris peetavatel presidendivalimistel.

Demokraate toetava ajalehe toimetuskolleegium, mis on eraldiseisev toimetusest, kirjeldas Bidenit kui "varju suurest riigiteenijast" ning leidis, et "suurim avalik teenus, mida Biden praegu pakkuda saab, on teatada, et ei jätka kandideerimist tagasivalimiseks."

Kolleegium tõdes, et praeguse presidendi ja ekspresident Trumpi esimene valimisväitlus tõestas, et 81-aastane Biden "ebaõnnestus oma testis".

"Kõige selgem tee demokraatide jaoks (...) on olla Ameerika avalikkusega aus ja tunnistada, et härra Biden ei saa seda võistlust jätkata, ning alustada protsessi kellegi valimiseks, kes oleks võimekam tema asemele, et härra Trump novembris alistada," märkis kolleegium oma pöördumises.

Artikli autorite sõnul on "Demokraatlikul parteil kohustus seada rahvuse huvid kõrgemale ühe inimese ambitsioonidest" ning erakonna "liidrid peavad olema paremini valmis esitama selget, mõjuvat ja energilist alternatiivi Trumpi teisele ametiajale".

Trumpi iseloomustamisel märkis leht, et ta on "kujunenud tõsiseks ohuks demokraatiale, ebastabiilseks ja omakasupüüdlikuks tegelaseks, kes ei vääri avalikku usaldust".

NYT toob esile, et Trump on süstemaatiliselt püüdnud õõnestada valimiste usaldusväärsust. Tema toetajad on esitanud tegevuskava, mis annab talle võimaluse täita oma kõige äärmuslikumad lubadused ja ähvardused.

"Kui ta naaseb ametisse, on ta tõotanud saada teistsuguseks presidendiks, keda ei piira Ameerika poliitilisse süsteemi sisseehitatud võimupiirangud," seisis artiklis.

Kollegium rõhutab: "Seda ohtu ja Bideni võimeid arvestades (...) vajab USA vabariiklaste kandidaadile tugevamat vastast. Uue demokraatide kandidaadi esitamine kampaania nii hilises faasis on raske otsus, kuid see peegeldab Trumpi seatud väljakutse mastaapi ja tõsidust."