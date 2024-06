Harno loobub eksamite kontrollimisest plagiaadituvastustarkvaraga

Tänavu tegi riigieksameid üle 10 000 noore. Haridus- ja noorteamet (Harno), kes töid hindas, kahtlustas kõrvalise abi kasutamist kümnel korral. Neist kaks olid seotud tehisaru kasutamisega.

"Kui eksami erinevad osad on nii palju üksteisele vastukäivad, et ühes osas kirjutatakse B1 tasemel teksti ja teises osas kirjutatakse lausa C1 tasemel teksti, siis on seal põhjendatud kahtlused," ütles Harno testide ja uuringute korraldamise büroo juht Auli Udde.

Just nii oli lugu Saaremaa gümnaasiumi õpilasega, keda kahtlustati tehisintellekti kasutamises. Ja tema töö hindamiseks võeti kasutusele samuti tehisintellektil põhinev plagiaadituvastusprogramm. Töö tulemuseks hinnati null punkti.

Tallinna Tehnikaülikooli tehisintellekti tippkeskuse projektijuhi Rasmus Kitse hinnangul ei ole täna kasutuses olev tehisarul ehk AI-l põhinev tarkvara piisavalt usaldusväärne.

"Me ei ole neid ju põhjalikult uurinud, testinud laboritingimustes. Meil ei ole ka olnud haridusvaldkonnas kokkuleppeid, et me selliseid asju kasutaksime. Ma oleksin hästi ettevaatlik selliste tööriistade kasutamisel, sest me tegelikkuses ei suuda usaldusväärsust veel kinnitada või garanteerida. See on täpselt nii, nagu konkreetne keskkond ühe või teise asja kohta väidab olevat," lausus Kits.

"AI-d põhinevad väga tihti suurtel andmetel ja põhinevad ka tõenäosusel. Ja tõenäosus ei ole kunagi sajaprotsendine. Seega me kunagi ei saa lõpuni väita, et üks või teine tulem, mida kuskil mõni tehisintellektil baseeruv süsteem analüüsib, on just täpselt see tõene," lisas Kits.

Haridusministeeriumi hinnangul asus Harno plagiaaditarkvara kasutama omaalgatuslikult.

"Vastavat suunist tegelikult Harno saanud ei ole. Teadlaste hinnangul ei ole plagiaadituvastustarkvara, mis suudaks 100 protsenti hinnata, kas tegemist on kõrvalise, tehisintellekti abi kasutamisega. Ministeeriumi vaidekomisjon jõudis otsusele, et antud tarkvara kasutamine ei olnud õigustatud ja õpilase töö hindamine null punkti vääriliseks ei olnud õigustatud," lausus haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld.

Kuid kui on teada, et nende programmide abil ei ole õnnestunud tuvastada, kas inimene on kasutanud tehisaru või mitte – miks seda ikkagi tehti?

"Selleks, et oleks võimalikult õiglane ja õige tulemus," vastas Harno testide ja uuringute korraldamise büroo juht Auli Udde.

Haridus- ja noorteameti sõnul pole varem tehisaru eksamitulemuste hindamisel kasutatud ja ka tulevikus amet asjaga ei jätka.