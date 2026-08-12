X!

Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks

Eesti
Tehisaru-rakendused mobiiltelefonis
Tehisaru-rakendused mobiiltelefonis Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust.

Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisarusüsteemiga otse.

Justiits- ja digiministeeriumi digivaldkonna strateegilise kommunikatsiooni nõunik Aivar Pau rõhutas, et tegemist on üle valdkondade esimese tehisaru regulatsiooniga Euroopa Liidus. Pau sõnul olid varasemad regulatsioonid sektori- või valdkonnapõhised, kuid uue AI määrusega ühtlustati nõuded kõigis valdkondades.

Ministeeriumi hinnangul on läbipaistvuskohustus positiivne samm, mis tagab füüsilise isiku informeerituse ja vähendab manipuleerimisriske.

Uute nõuete kohaselt kehtib tehisarusüsteemidele kohustus anda märku, et tehisaru puhul ei ole tegemist inimesega. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule, mida võib ekslikult pidada ehtsaks.

Teavitamiskohutus erijuhtudel

Nõudetel kohaselt ei ole vaja eraldi märgistust lisada juhul, kui tehisaru kasutamine on iseenesestmõistetav.

Pau selgitas, et praktikas võib tehisaru olemasolu olla "ilmne" näiteks siis, kui kasutaja siseneb keskkonda, mis on selgelt esitletud AI‑vestlusrobotina või tehisintellekti tegelaskujuna, või kui teenuse nimi ja kujundus viitavad üheselt tehisarule.

"See ei pruugi olla ilmne, kui AI esineb inimese nimel või inimese moodi ilma selge viiteta. Kasutaja võib ekslikult arvata, et suhtleb päris inimesega, või AI on integreeritud mõnda teenusesse nii, et see pole kasutajale nähtav," selgitas Pau.

Pau märkis, et füüsilisi isikuid tuleb teavitada ka siis, kui nad puutuvad kokku tehisintellektisüsteemidega, mis suudavad töödelda biomeetrilisi andmeid ning tuvastada või tuletada inimese emotsioone, kavatsusi või liigitada neid konkreetsetesse kategooriatesse, nagu sugu, vanus, välimus, etniline päritolu või isiklikud eelistused.

Ministeerium rõhutas, et selline teave peab olema esitatud ka puuetega inimestele juurdepääsetavas vormingus.

Pau sõnul pole vaja teavitada ka siis, kui tehisaru kasutamine on seadusega lubatud kuritegude avastamiseks, tõkestamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks.

"Siin kehtib tingimus, et kolmandate isikute õiguste ja vabaduste kaitseks tuleb rakendada kaitsemeetmeid," lisas Pau, "välja arvatud juhul, kui inimesed kasutavad neid süsteeme kuritegudest teatamiseks."

Erandid kehtivad ka toimetatud tekstidele. Uute nõuete kohaselt ei pea tehisaru kasutamist lugejale eraldi ära märkima juhul, kui avaldatud teksti koostamisel on kasutatud tehisaru abi, kuid autor, väljaandja või toimetus on selle üle vaadanud.

Ministeeriumi sõnul kannab sellisel juhul tehisintellekti loodud sisu avaldamise eest toimetuslikku vastutust füüsiline või juriidiline isik.

Tehisaru märgistamine ja järelevalve

Tehisaru kasutamisest teatamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud kolm visuaalset märgist: põhiikoon, täielikult tehisaru loodud sisu märgistus ja tehisaru osalise kasutamise märgistus. Uue seaduse kohaselt peavad need märgised säilima tekstil kogu loomeprotsessi vältel. Euroopa Liidu loodud märgised on leitavad Euroopa Komisjoni digipoliitika portaalis.

Uued nõuded kehtivad nii tehisaru süsteemide pakkujatele kui ka nende kasutajatele. Kohustust rikkuvaid isikuid võib trahvida kuni 15 000 euroga või kolme protsendiga ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogukäibest.

Pau sõnul saab valitsus ametlikult kinnitada, millised asutused hakkavad tehisaru märgistamise, järelevalve ja trahvimisega tegelema, alles siis, kui riigikogu võtab vastu vastava seaduse.

Varasemalt puudusid Euroopa Liidus tehisaru loodud või manipuleeritud sisu märgistamiseks ühtsed ja siduvad nõuded. Süvavõltsingute märgistamine põhines platvormide vabatahtlikkusel ja tehnoloogiatööstuse enda standarditel, mis olid riigiti ja teenuseti erinevad.

Samuti puudus kohustus teavitada kasutajat, kui ta suhtleb tehisaruga, mis tähendas, et inimene ei pruukinud alati aru saada, kas vestluspartner on inimene või masin. Uus regulatsioon ühtlustab need nõuded kogu EL‑is ning loob selge järelevalveraamistiku.

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:55

Trumpi sõnul sattus ta salajase lennukivahetuse tõttu isegi suuremasse ohtu

06:44

Välismaal õppinud lastele muutub haridustee jätkamine lihtsamaks

06:38

Tsaaritee algatajad on nõus idee õnnestumise nimel marsruudi nime muutma

06:38

Swiss Re: looduskatastroofide majanduskahju langes esimesel poolaastal

06:14

Norstat: Parempoolsed on mõnevõrra toetust kaotanud

06:06

Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks

05:51

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.08

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

11.08

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Põhja-Tallinnas hukkus autoõnnetuses liiklust reguleerinud mees Uuendatud

10.08

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

11.08

Sõja 1630. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

11.08

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

10.08

Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

11.08

Arendajad ehitavad Tallinna bussijaama kõrvale üürimaja

11.08

Stoicescu: kahe kuu jooksul ei ole keegi Eesti 200-st minuga suhelnud

ilmateade

SPORT

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

loe: kultuur

11.08

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

11.08

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

11.08

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

11.08

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

loe: eeter

11.08

Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

11.08

Merike Linnamägi: tegevusetus võõrliigi loodusesse levimisel on karistatav

11.08

Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

11.08

Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Raadiouudised

11.08

Uuest aastast peab uutes kortermajades olema kümnendik korteritest ligipääsetavad

11.08

Hussari sõnul on Madise on valmis kandideerima presidendiks

11.08

Päevakaja (11.08.2026 18:00:00)

11.08

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

11.08

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

11.08

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

11.08

Majandusministeerium soovib seada monopolide vältimiseks apteegiautomaatide arvule piirangud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo