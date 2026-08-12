Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks

Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust.

Uute nõuetega soovitakse kaitsta inimesi manipulatsioonide eest, milles on kasutatud tehisaru. Regulatsioon aitab inimesel tuvastada, millistel juhtudel ta puutub kokku tehisaru loodud sisuga või suhtleb tehisarusüsteemiga otse.

Justiits- ja digiministeeriumi digivaldkonna strateegilise kommunikatsiooni nõunik Aivar Pau rõhutas, et tegemist on üle valdkondade esimese tehisaru regulatsiooniga Euroopa Liidus. Pau sõnul olid varasemad regulatsioonid sektori- või valdkonnapõhised, kuid uue AI määrusega ühtlustati nõuded kõigis valdkondades.

Ministeeriumi hinnangul on läbipaistvuskohustus positiivne samm, mis tagab füüsilise isiku informeerituse ja vähendab manipuleerimisriske.

Uute nõuete kohaselt kehtib tehisarusüsteemidele kohustus anda märku, et tehisaru puhul ei ole tegemist inimesega. Samuti nõutakse konkreetseid märgistusi süvavõltsingutele ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisule, mida võib ekslikult pidada ehtsaks.

Teavitamiskohutus erijuhtudel

Nõudetel kohaselt ei ole vaja eraldi märgistust lisada juhul, kui tehisaru kasutamine on iseenesestmõistetav.

Pau selgitas, et praktikas võib tehisaru olemasolu olla "ilmne" näiteks siis, kui kasutaja siseneb keskkonda, mis on selgelt esitletud AI‑vestlusrobotina või tehisintellekti tegelaskujuna, või kui teenuse nimi ja kujundus viitavad üheselt tehisarule.

"See ei pruugi olla ilmne, kui AI esineb inimese nimel või inimese moodi ilma selge viiteta. Kasutaja võib ekslikult arvata, et suhtleb päris inimesega, või AI on integreeritud mõnda teenusesse nii, et see pole kasutajale nähtav," selgitas Pau.

Pau märkis, et füüsilisi isikuid tuleb teavitada ka siis, kui nad puutuvad kokku tehisintellektisüsteemidega, mis suudavad töödelda biomeetrilisi andmeid ning tuvastada või tuletada inimese emotsioone, kavatsusi või liigitada neid konkreetsetesse kategooriatesse, nagu sugu, vanus, välimus, etniline päritolu või isiklikud eelistused.

Ministeerium rõhutas, et selline teave peab olema esitatud ka puuetega inimestele juurdepääsetavas vormingus.

Pau sõnul pole vaja teavitada ka siis, kui tehisaru kasutamine on seadusega lubatud kuritegude avastamiseks, tõkestamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks.

"Siin kehtib tingimus, et kolmandate isikute õiguste ja vabaduste kaitseks tuleb rakendada kaitsemeetmeid," lisas Pau, "välja arvatud juhul, kui inimesed kasutavad neid süsteeme kuritegudest teatamiseks."

Erandid kehtivad ka toimetatud tekstidele. Uute nõuete kohaselt ei pea tehisaru kasutamist lugejale eraldi ära märkima juhul, kui avaldatud teksti koostamisel on kasutatud tehisaru abi, kuid autor, väljaandja või toimetus on selle üle vaadanud.

Ministeeriumi sõnul kannab sellisel juhul tehisintellekti loodud sisu avaldamise eest toimetuslikku vastutust füüsiline või juriidiline isik.

Tehisaru märgistamine ja järelevalve

Tehisaru kasutamisest teatamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud kolm visuaalset märgist: põhiikoon, täielikult tehisaru loodud sisu märgistus ja tehisaru osalise kasutamise märgistus. Uue seaduse kohaselt peavad need märgised säilima tekstil kogu loomeprotsessi vältel. Euroopa Liidu loodud märgised on leitavad Euroopa Komisjoni digipoliitika portaalis.

Uued nõuded kehtivad nii tehisaru süsteemide pakkujatele kui ka nende kasutajatele. Kohustust rikkuvaid isikuid võib trahvida kuni 15 000 euroga või kolme protsendiga ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogukäibest.

Pau sõnul saab valitsus ametlikult kinnitada, millised asutused hakkavad tehisaru märgistamise, järelevalve ja trahvimisega tegelema, alles siis, kui riigikogu võtab vastu vastava seaduse.

Varasemalt puudusid Euroopa Liidus tehisaru loodud või manipuleeritud sisu märgistamiseks ühtsed ja siduvad nõuded. Süvavõltsingute märgistamine põhines platvormide vabatahtlikkusel ja tehnoloogiatööstuse enda standarditel, mis olid riigiti ja teenuseti erinevad.

Samuti puudus kohustus teavitada kasutajat, kui ta suhtleb tehisaruga, mis tähendas, et inimene ei pruukinud alati aru saada, kas vestluspartner on inimene või masin. Uus regulatsioon ühtlustab need nõuded kogu EL‑is ning loob selge järelevalveraamistiku.