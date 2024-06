Enefit Greeni juhatuse esimeheks saab Juhan Aguraiuja

Juhan Aguraiuja ametisse asumiseni on nõukogu otsusega määratud 1. juulist juhatuse esimehe kohusetäitjaks praegune juhatuse liige ja arenduste valdkonna juht Andres Maasing, teatas ettevõte.

Enefit Greeni nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on nõukogu leidnud Juhan Aguraiuja näol ettevõttele tugeva juhi eesseisvate ülesannete täitmiseks järgmises kasvuperioodis.

"Vajadus konkurentsivõimelise taastuvenergia ja uute riigisiseste elektrijaamade turule toomiseks on jätkuvalt kõrge nii Eestis kui lähiriikides. Juhani ja tema meeskonna ülesandeks on kohandada Enefit Greeni tegevust kiiresti muutuva turukeskkonnaga ning leida lahendusi, kuidas pakkuda klientidele konkurentsivõimelise hinnaga puhast elektrienergiat. Seda nii, et tootmine oleks jätkusuutlik, stabiilne ja majanduslikult atraktiivne ettevõtte paljudele omanikele," selgitas Durejko.

Enefit Green asub otsima lähiajal ka uut juhatuse liiget ja finantsjuhti, kuna Veiko Räim on otsustanud volituste lõppedes järgmist ametiaega mitte taotleda. Räime leping kehtib 24. septembrini. Ta on olnud Enefit Greeni juhatuse liige ja finantsjuht 2017. aastast.

Juhan Aguraiuja on Adven Eesti AS juhatuse liige ja Adveni Baltikumi äri juht alates 2022. aastast. Enne seda töötas ta Danpower Eesti AS-s erinevatel positsioonidel, 2020.-2022. aastal juhatuse liikmena tehnoloogia ja äriarenduse valdkonnas, varasemalt tehnilise juhi, projektide arendusjuhi ja projektiinseneri ametikohtadel. Tal on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad soojusenergeetikas. Aguraiuja omab oma ettevõtte AJ Energia OÜ kaudu 825 Enefit Greeni aktsiat.

Enefit Greeni juhatus jätkab ajutiselt tööd kolmeliikmelisena. Lisaks Andres Maasingule ja Veiko Räimele kuulub juhatuse koosseisu tootmise eest vastutav Innar Kaasik.