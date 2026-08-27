Levira juhiks saab Tõnu Grünberg

Eesti meediateenuste ja digitaristu ettevõtte AS Levira juhatuse esimehe ametisse asub sügisel kauaaegne telekommunikatsiooni valdkonna tippjuht, praegune justiits- ja digiministeeriumi asekantsler Tõnu Grünberg.

Grünberg võtab Levira juhtimise üle ajal, mil ettevõttel on järjest olulisem roll Eesti kriisivalmiduse tagamisel. Oluliseks väljakutseks Levira juhtimisel nimetas Grünberg ettevõtte laienemist Euroopa turule. Levira on praeguseks juba alustanud tegevust Ühendkuningriigis, kus Levira Media Services Ltd pakub teenuseid kohalikele ja rahvusvahelistele meediaettevõtetele.

"Usun, et minu ja Levira võimeka tiimi kogemuste ja tehniliste teadmiste kombinatsioon pakub head potentsiaali ettevõtte tegevust ka edaspidi kasvatada ja pakkuda üha enamatele rahvusvahelistele meediaettevõtetele kerkseid innovaatilisi teenuseid," ütles Grünberg.

Levira omab ja opereerib Eesti kõiki tele- ja raadiomaste ning enamikku saatjaid, osutab teleprogrammide väljastusteenust nii Eestis kui välismaal, teeb teleülekandeid ja haldab Eesti kriisikommunikatsiooni tehnilisi vahendeid. Ettevõte on ka üks Eesti suurimaid andmekeskuste operaatoreid.

Eesti elanike jaoks on Leviral kriitiline tähtsus raadio- ja teleprogrammide kvaliteetses edastamises. Viimase kümnendi jooksul on ettevõte vedanud üleminekut digitelevisioonile ning käivitanud digiraadio.

Levira kauaaegne juht Tiit Tammiste annab Tõnu Grünbergile ettevõtte juhtimises teatepulga üle 31. oktoobril.

Tõnu Grünbergil on töökogemus telekommunikatsiooni valdkonnas Eestis ja rahvusvaheliselt (EMT, Telia) ning ta töötas alates 2025. aastast justiits- ja digiministeeriumi digitaristu ja küberturvalisuse asekantslerina, vastutades kogu Eesti avaliku sektori IT-taristu (pilveteenused, arvutitöökohad, andmekeskused, eriside, kommertsside regulatsioonid, riigi küberturvalisus) tagamise eest.

Grünberg on juhtinud ka Eesti suurimat taristuprojekti Rail Baltic Estonia juhatuse esimehena ning Baltikumi suurimat andmekeskust Greenergy Data Centers juhatuse esimehena.