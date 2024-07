Saue vald algatas Saue linna uue keskuse detailplaneeringu

Saue vallavalitsus algatas Saue linna uue linnakeskuse ja elurajooni, mis hakkab asuma praegusest linnaruumist teisel pool raudteed, detailplaneeringu. Tegu on 6000 elanikuga Saue linna märkimisväärselt kasvatava arendusega, kuhu peaks ehitatama üle 1000 korteri.

Arendaja Estera Saue plaanib koos Saue vallaga Saue linnale rajada praegusest linnaruumist teisepoole raudteed jäävale lagedale alale uue linnakeskuse ja elurajooni, eelmisel nädalal algatas Saue vallavalitsus arendusala detailplaneeringu.

Estera on koostöös vallaga valmis saanud arenduse esialgse eskiisi, mille järgi on planeeritava ala läänepoolne ala vastavalt üldplaneeringule keskuse ala. Keskuse alale parima lahenduse leidmiseks korraldati mullu planeerimisvõistlus, mille võitis PIN Arhitektide poolt koostatud töö.

Uude elurajooni ehitatakse 1200 korterit, investeeringu suuruseks on veerand miljardit eurot. Ala suuruseks on ligikaudu 39 hektarit.

Saue linna praeguse keskuse telje moodustab Kütise tänav koos kaupluse,

pargi ja vallamajaga. Planeeringus pikendatakse telge teisele poole raudteed, kus see moodustab uue linnaväljaku koos planeeritud kultuurimaja, tervisekeskuse, büroohoonete ja ärihoonetega. Avalikud ja ärihooned on kavandatud ka ristuvale teljele, paralleelselt raudteega, kus hakkavad paiknema kauplus ja kool. Kooli kõrvale on planeeritud täismõõdus staadion/jalgpalliväljak ja lasteaed.

Kõrgemad kortermajad on kavandatud keskusele lähedale, hajudes kaugemale liikudes sujuvalt madalamaks. Planeeringu idapoolsele alale on kavandatud üksik- ja ridaelamute krundid, väiksem spordihoone ning lasteaed. Väikeelamute ja raudtee vahelisele alale on kavandatud ribapark koos mängu- ja

spordiväljakute ning vabaaja rajatistega.

Planeeringu järgi rajatakse uus keskusala kümnes etapis. Esimene etapp saab olema raudteeäärne keskusala ja 96 korteri ehitus.

Detailplaneeringuga kavandatakse väikeelamute alale maksimaalselt

284 elamuühikut ja keskuse alale maksimaalselt 1132 elamuühikut. Planeeritavad korterelamud võivad olla kuni viiekorruselised, kõrgusega kuni 20 meetrit.

Planeeringu järgi rajatakse kaks raudteealust läbipääsu, mis ühendavad ala Saue linnaga. Üks läbipääs on mõeldud nii auto- kui ka kergliiklusele, teine ainult kergliiklusele.

Estera peab omalt poolt toetama Saue valla sotsiaalobjektide väljaehitamist

7000 euroga iga detailplaneeringuga kavandatud eluaseme (üksikelamu, ridaelamu boks, paarismaja osa ja korter). Sotsiaalse taristu tasu suurus

indekseeritakse vastavalt aastapõhisele tarbijahinnaindeksile.

Estera ehitab ka raudteepeatuse juurde pargi ja reisi avalikud

parklad autodele ja jalgratastele. Arvestatakse 100 kohta autodele ja 300 kohta

jalgratastele.

Estera Saue üks omanikest Ülo Adamson on varem öelnud ERR-ile, et arendus saab olema Saue linna laiendus, kuhu on plaanis luua peamiselt noortele peredele mõeldud kvaliteetse keskkonnaga uus linnaruum. Adamsoni sõnul soovitakse kopp maasse lüüa 2026. aastal. Kogu investeeringu suuruseks hindas Adamson 250 miljonit eurot.

Äriregistri andmeil on arendaja Estera Saue osanikud Ülo Adamson, Raul Kirjanen ja Anders Anderson. Ettevõte omandas 2022. aastal Saue vallas kinnistud, mille kogupindala on 78,6 hektarit.

Saue linnas elab praegu veidi üle 6000 inimese. Valla elanike arv on umbes 26 000 inimest.