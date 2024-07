Rait Kuuse: vangla paigutab vange käitumise ja kriminaaltausta järgi

Kuuse ütles, et hetkel ei saa ta juunikuu lõpus surnuna leitud noormehe juhtumit detailselt kommenteerida.

Tallinna vanglas 22. juunil surnult leitud noormees ja tema kambrikaaslane olid üksteisest erineva kriminaaltaustaga. Mõlemad vahistatud olid ühises kambris viibinud alates juuni algusest.

"Mõnda aega saadi ka koos oldud ja nüüd me oleme olukorras, kus me menetleme sellist traagilist sündmust ja oleme esitanud kahtlustuse tapmises," nentis Kuuse.

Kuuse ütles, et selle üle, millisesse vanglasisesesse üksusesse vahistatu läheb, otsustab vangla ise.

"Vahistatud on keelatud panna kokku, kui neid on süüdistatud samas kriminaalasjas. Samamoodi tuleb silmas pidada ka, milliseid piirangud on prokuratuur seadnud kriminaalmenetluse ajaks, näiteks suhtlemiskeeld" nentis Kuuse.

Kuuse märkis, et vahistatud, kellel on enesevigastamise kalduvusi, pannakse võimalusel üksikkambrisse.

Ta lisas, et ülejäänud vangide puhul tehakse kambrisse jaotamise otsused lähtuvalt vangi käitumisest.

Eesti vanglad pürgivad tulevikus selle poole, et saaks võimalusel igale vangile pakkuda kasvõi ajutiselt eraldi kambrit.

"Ideaalis me näeksime, et seda võimalust võiks saada rohkem pakkuda. Meie vanglad täna on kuskil keskteel. Maksimaalselt kaks inimest kambris on disainitud, et seda ruumi oleks piisavalt. Tallinna vangla kambrid on küllaltki ruumikad, kahele inimesele peaks olema seal täiesti piisavalt ruumi," mainis vanglateenistuse juht.

Kuuse ütles, et kuna mõned vahialused vajavad eraldi järelevalvet ja peavad olema üksinda kriminaalmenetluse ajal, siis vanglas peab alati olema teatud hulk kambreid, kus vahel on võimalik inimesi erinevalt paigutada.

"Päris nii ei saa, et iga kamber on ühe inimese käsutuses koguaeg," lisas ta.

"Peame tunnistama, et meie sellist olukorra arengut ette näha ei suutnud. Kriminaalmenetlust ei saa hetkel liiga palju kommenteerida. Me ootame selle uurimuse tulemused ära ja loodetavasti saame sealt need vajalikud pidepunktid, et kas meie praktikas peab midagi veel muutuma," ütles Kuuse.

Tegemist on esimese vanglasisese tapmisjuhtumiga alates 2011. aastast. Vanglasisesed surmad on tavaliselt seotud kas terviseprobleemide või enesetapuga.