Rakvere mööblimuuseumi püsinäituse keskne ese on tool

Ajaloolise mööbli muuseum avati Rakveres Tallinna tänaval asuvas Rehbinderi majas. Püsinäituse keskne ese on tool.

"Tool on ju inimese mugavuse jaoks ja see on kõige kiiremini arenev mööblitüüp. Meil ei ole siin ainult toolid: meil on nende kõrval näha veel kappe, kummuteid, kirste, laudu. Aga tooli arengut ja seda, kui keerukaks on see omal ajal ka ornamendi keeles muutunud, pidasime vajalikuks näidata rohkem," selgitas Virumaa muuseumide direktor Viljar Vissel.

Mööblimuuseumi loomisega täideti regioonis selleteemaline tühimik.

"Lähim ajaloolise mööbli muuseum on Viinis, väiksemaid näitusi on Baltikumis ja Skandinaaviamaades. Sellest see idee tuli. Meil on muuseumides ja erakogudes väga palju huvitavat, mida pole siiamaani näidatud," ütles Vissel.

Muuseumis jagub tegevust kogu perele.

"Meil on siin mööblihuviline põrsake Neff-Neff, kes seikleb läbi mööbli ajaloo. Ja meil on eraldi tegevusruum, kus saab katsuda erinevaid materjale, saab teada, millest koosneb polster ning milline on vedru ja millal need kasutusele võeti. Ning millised on kõige hirmsamad mööblikahjurid," rääkis Virumaa muuseumide teadusdirektor Inge Laurik-Teder.

Mööblimuuseumis asub kapis isegi tualett.