Tormi tõttu olid Lõuna-Eestis tuhanded majapidamised elektrita

Kella 15.30 ajal oli elektrita umbes 10 000 tarbijat. Õhtuks oli suurem osa riketest kõrvaldatud – veidi enne kella 21 oli elektrita kliente alla 4000.

Enim oli õhtul elektrita tarbijaid Tartumaal – umbes 3400. Võrumaal oli elektrita 260 ja Piirissaarel 109 tarbijat.

Lõuna regiooni operatiivjuhi Erki Väljaotsa sõnul tõid päästjatele tormiga seoses enim väljakutseid murdunud puud.

"Tänane torm oli huvitavalt tulnud, et enne kella 14 tuli Valga poolt, liikus Tartu peale. Põhilised väljakutsed, mis olid tormituultest tingitud, olid Valga, Elva, Rõngu ja Tartu piirkonnas. Nendele komandodele – nii kutselistele kui ka vabatahtlikele – seal piirkonnas tekitas see väga palju tööd. Esialgselt on fikseeritud kuni 100 sündmust," rääkis Väljaots ERR-ile.

Praeguseks on päästjatele kiirem aeg möödas. "Intensiivne hetk oli umbes kella 14 ja 17 vahel. Praegu on jäänud sündmuste likvideerimine," ütles Väljaots.