Alates reede õhtust muutuvad teed paiguti üle Eesti libedaks, kuna õhu- ja teetemperatuurid langevad mitmel pool alla nulli ning märjad teepinnad võivad jäätuda.

Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi sajab reedel ajuti vihma, millele lisandub hilisõhtust alates lörtsi ja kohati ka lund. Sellised muutlikud ilma- ja teeolud kestavad prognoosi järgi kuni pühapäeva õhtuni, kuid libeduseoht püsib ka esmaspäeval.

Transpordiameti hooldepartnerid on valmis libedustõrje teostamiseks, kuid liiklejatel tuleb arvestada, et libedus võib tekkida kiiresti ja kohati ootamatult.

Transpordiamet palub liiklejatel meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav sõidukiirus. Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui seda on vaja teha, tuleb arvestada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega.

Enne teele asumist tasub veenduda, et sõiduk on talvisteks oludeks valmis ning pidurid, tuled ja kojamehed on töökorras. Eriti ettevaatlikud peaksid olema sõidukijuhid, kelle autol on veel suverehvid.

Hiljemalt alates 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist TarkTee.