Eesti Energia laenas 7,875-protsendise intressiga 400 miljonit

Riigile kuuluva energiaettevõtte teatel on tegemist esimese Baltikumis väljastatud hübriidvõlakirjaga, mis kaupleb Londoni börsil.

"Roheline hübriidvõlakiri tähendab, et ettevõte võtab investorite ees vastutuse võlakirjaga kaasatud kapital investeerida ainult rohelistesse projektidesse. Hübriidvõlakiri loetakse reitinguagentuuride poolt 50 protsenti omakapitaliks ja 50 protsenti võlaks. IFRS raamatupidamisstandardi kohaselt on hübriidvõlakiri kogu ulatuses omakapital," teatas Eesti Energia teisipäeval.

"Hübriidvõlakiri on tähtajatu ja investorite vaatest suurema riski tõttu natukene kõrgema intressimääraga kui tavaline võlakiri," lisas ettevõte.

Eesti Energia hübriidvõlakiri märgiti üle enam kui neljakordselt ehk pakkumisi tuli rohkem kui kui 1,6 miljardi euro ulatuses. Võlakirja märkis ligi 200 investeerimisfondi üle maailma, kaks kolmandikku pakkujatest tuli Euroopast, sealhulgas Eestist.

Võlakirja intress sõltub Eesti Energia kontserni finantsjuhi Marlen Tamme sõnul peamiselt kolmest tegurist, milleks on võlakirja pakkuva ettevõtte krediidireiting, turuolukord ja emiteeritava instrumendi iseloom.

"Erakordselt suur huvi võimaldab meil võlakirju pakkuda ka madalama intressiga kui esialgu planeerisime," lisas Tamm. "Suutsime pakkumise käigus intressimäära enam kui poole protsendipunkti võrra alla tuua ning sulgesime pakkumise lõpuks 7,875 protsendi suuruse kupongimääraga, mis on võrreldav teiste sarnaste võlakirjapakkumistega nii rahvusvaheliselt kui Eestis. Oleme nii tulemuse kui ka rahvusvahelise investorite kogukonna usalduse üle õnnelikud."

Võlakirja klassifitseerimiseks rohelisena on Eesti Energia koostanud rohelise finantseerimise raamdokumendi (Green Finace Framework). Dokumendi on kinnitanud sõltumatu konsultatsiooniettevõte ISS Corporate Solutions, kes väljastas rohekriteeriumitele vastavuse kohta tõendi (Second Party Opinion).

Hübriidvõlakirjade emissiooni aitasid ette valmistada Goldman Sachs Bank Europe SE, LHV Pank, A&O Sherman, Linklaters, Sorainen ja Ellex Raidla.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiakontsern, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, keemiatööstuse arendamisega ning energialahenduste pakkumisega.