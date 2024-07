Järvan: bussirajal sõitev elektriauto segab ühistransporti

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) tegi kliimaministeeriumile ettepaneku keelata ühissõidukirajal elektriautoga sõitmine, kuna see häirib ühistransporti. Ministeerium on aga seisukohal, et selline plaan ei lähe mitte.

Kliimaministeerium ei leia, et elektriautosid tuleks ühissõidukiradadelt eemal hoida. Seda seepärast, et elektriautosid on niivõrd vähe ja ühistranspordile need kuidagi ette ei jää.

"Kui me räägime üleüldiselt Eestist, siis umbes üks protsent tervest sõidukipargist on elektriautod. Harjumaa piires on nõks üle kahe protsendi. Et see arv on ikkagi väga väike," selgitas kliimaministeeriumi transpordi ja liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan leiab, et ministeeriumil ja linnal on erinev nägemus sellest, kuidas keskkonnasõbralikuma transpordi suunas liikuda.

"Kui kliimaministeerium arvab, et seda on kõige parem teha läbi elektriautode, siis linna seisukoht on pigem see, et ühistransport peaks olema see viis, kuidas sinnapoole liikuda."

Abilinnapea sõnul võib transpordiameti andmetele tuginedes eeldada, et lähiaastatel elektrisõidukite arv Harjumaal suureneb. Seega võib Järvani sõnul juhtuda, et ühissõidukitele mõeldud radadel sõidab peagi sama palju autosid kui teistel sõiduradadel.

"Minu seisukoht, miks ma üldse selle asja algatasin, on see, et autoomanikke koheldakse ebavõrdselt ja tegelikult takistatakse sellega ka ühistransporti," ütles Järvan.

Möödunud kuul muutis riigikogu liiklusseadust. Nüüd tohivad ka elektriautod juhinduda ühissõidukifoorist. Sander Salmu kliimaministeeriumist ütles, et nii ei jää elektrisõidukid enam ühistranspordile ette.

Tallinna Linnatranspordi (TLT) väitel segavad ühistransporti pigem sisepõlemismootoriga masinad, kes ühissõidukirajale trügivad.

"Kindlasti tuleb ühistranspordiradade kasutatavuse otsus üle vaadata," ütles TLT juhatuse liige Kaido Padar.

Aktiivses registris on praegu ligikaudu 750 000 sõiduautot. Harjumaal moodustavad elektriautod kõigist registreeritud sõidukitest umbes kaks protsenti.