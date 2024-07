Avaliku sektori hõive on aastaga kasvanud, erasektor on töökohti vähendanud

Avaliku sektori tööhõive on aastavõrdluses kasvus, samas kui erasektor on pidanud töökohti vähendama, kusjuures enim tööstuses.

Juba aasta aega on nii avaliku sektori palgad kui ka töötajate arv erasektorist jõudsamalt kasvanud. Sestap on aastases võrdluses kõige suurema palgafondi kasvu teinud tervishoid ja haridus, kus ka töötajate arv on tõusnud mõlemas umbes 1500 inimese võrra.

Kõige kehvemas seisus on aga töötlev tööstus, kust on lahkunud enam kui 5000 töötajat. Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuht Arno Kolk ütles, et stabiilsust kuskilt ei paista.

"Palgad meil kindlasti nii kiiresti ei tõuse nagu avalikus sektoris, sest ettevõte ei saa endale lubada maksta rohkem palka kui kliendid toote eest maksavad. Inflatsiooniga oleme püüdnud kaasas käia, aga see alati ei õnnestu, sest tõepoolest, maailmaturg, kuhu me müüme oma tooteid, on päris karm," rääkis Kolk.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika analüütiku Madis Abeni sõnul on töötleva tööstuse peamine mure Eesti jaoks oluliste eksportturgude kehv seis, mis pole soovitud mahus kasvanud.

"Kui me eelmisel suvel prognoosi tegime, siis lootsime, et selle aasta kevadest hakkab nina nii-öelda ülespoole minema ja vee peale tõusma. Nüüd on see lükkunud võib-olla selle aasta teise poolde, kui võiks oodata, et Soomest ja Rootsist tuleb töötleva tööstuse tellimusi rohkem," selgitas analüütik.

"Lootust annab natukene Soome, Rootsi, ka Saksamaa majanduskonjunktuuri mõningane vaevaline kosumine viimastel kuudel. Samas ikkagi ehitussektorisse see Soomes ja Rootsis siiamaani jõudnud ei ole. See võib natuke kauem aega võtta kui me arvasime, millal Põhjamaade ehitusturud taastuvad," rääkis Aben.

Avaliku sektori edu veab aga tervishoid, kus kehtiv kollektiivleping tõstis tervishoiutöötajate palku tänavu umbes 10 protsenti. Kõiki muresid see aga ei lahendanud.

"Meist põhja pool on ikkagi palgatase kordades kõrgem ja tänase päeva seisuga Soome vabariigis töötab ligi 1000 täies tööjõus Eesti arsti. /.../ Hetkeseisuga meil on tervisesektoris eriarstiabist puudu umbes 50 miljonit eurot, mis tegelikult tähendab seda, et see on küllaltki suur väljakutse, kuidas aasta lõpuks hakkama saada meie inimestele eriarstiabi pakkumisega," rääkis haiglate liidu juht Urmas Sule.

Töösturid ootavad olukorra paranemist uuelt valitsuselt.

"Praegu käivad koalitsioonikõnelused Eestis ja üle pika aja räägitakse tööstusest ja päris kõva häälega. See sisendab teatud optimismi," sõnas Arno Kolk.