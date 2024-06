Õppekohtade arvu suurendamine on kasvatanud huvi õpetajaõppe vastu

Tartu ja Tallinna Ülikooli õpetajaõppe erialadel on tänavu kokku 751 lõpetajat ja järgmisest aastast suureneb lõpetajate arv veelgi. Õppekohtade arvu suurendamisega on kasvanud ka huvi õpetajaks õppimise vastu.

Suur osa esmaspäeval Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppekava lõpetajatest alustas õpetajana töötamist juba õpingute jooksul.

"Ma juba olen õpetaja, esimeselt hariduselt alushariduse õpetaja ja nüüd siis eripedagoog. Ma arvan, et õpetajaamet on väga oluline, kui tahad maailmas midagi muuta ja midagi korda saata," rääkis Tallinna Ülikooli eripedagoogika magister Teele-Triin Klimov.

Pea sama palju kui Tallinnas – 376 lõpetajat – on tänavu ka Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis.

"See on tegelikult kolmandiku võrra, 33 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tõsi, nad ei ole kõik õpetajad, on ka haridusinnovaatorid, kes otsivad uusi lahendusi, et aidata õpetajate põuda vähendada," ütles Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja Margus Pedaste.

Tööpuuduse üle värsked lõpetajad kurta ei saa, sest kvalifikatsiooniga õpetajate põud on suur. Juba käesoleva õppeaasta alguses suurendasid seetõttu nii Tartu kui Tallinna Ülikool õppekohtade arvu umbes viiendiku võrra. Nii peaks alates järgmisest aastast tööturule jõudma enam kui 1000 õpetajat aastas.

"Kohtasin ühte müüti, mis tuleb kindlasti ära murda. Müüt on, et õpetajaks saab ikka õppima minna. Tegelikult on koos õppekohtade suurenemisega suurenenud ka kandidaatide arv. Õpetajaks tahetakse tulla õppima ja eriti mõnel erialal on konkursid väga-väga tugevad," märkis Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi.

Ka Pedaste ütles, et vaatamata palju räägitud õpetajate streigile ja palgamuredele on õpetajaks saada soovijaid palju. Kogu Tartu Ülikooli peale on suurim konkurss praegu just lasteaiaõpetajate sessioonõppe erialale.

"Peaaegu viiendik Tartu Ülikooli kõigist bakalaureuse- ja magistriõppesse tänaseks esitatud avaldustest on haridusteaduste instituuti – 18 protsenti. Meil on 735 avaldust veidi enam kui 500 kohale. /.../ Ootame veel rohkem, et me saaksime palju häid kandidaate," ütles Pedaste.

Sisseastumisavalduste esitamine kestab Tartus 26. juunini ning Tallinna Ülikoolis 1. juulini.