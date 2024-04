Nestor: inflatsioon püsib kõrge tööhõive ja jätkuva palgakasvu pärast

Inflatsioon on küll veidi pidurdunud, kuid hinnakasv jätkub, kuna Eestis on tööhõive endiselt kõrge ja palgakasv jätkub, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Euroala inflatsioon langes märtsis 2,4 protsendile, selgub Eurostati kolmapäeval avaldatud andmetest. Veebruaris oli euroala inflatsioon veel 2,6 protsenti. Tegemist on analüütikute ennustatust madalama hinnatõusu tasemega, mis suurendab investorite lootust, et Euroopa Keskpank langetab intressimäärasid juba juunis.

Eesti tarbijahinnad tõusid märtsis veebruariga võrreldes aga 0,44 protsenti ning aastases võrdluses mulluse märtsiga 4,08 protsenti. Sellega jätkus eelmiste kuudega võrreldav inflatsioon.

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on üheks põhjuseks jätkuvalt suur hulk kallil elektri universaalteenusel olevaid kliente, teisalt aga kõrge tööhõive ja jätkuv palgakasv, mistõttu pole tarbimine hinnatõusudele vaatamata vähenenud.

"Eks see kasv on kindlasti pidurdunud võrreldes varasemaga, aga see tundub lihtsalt ebaloogiline võrreldes meiega väga sarnaste riikidega," ütles Nestor.

"Maksutõusudest on palju räägitud, see kindlasti on panustanud. Aga võrreldes näiteks Läti ja Leeduga, nii mõneski valdkonnas see hinnakasv on ikkagi endiselt kiirem ka siis, kui me unustame ära käibemaksutõusu. Riided ja jalatsid on kallinenud kiiremini kui Lätis ja Leedus, vaba aja veetmine. Järelikult kaupmehed tunnetavad, et on veel võimalik hindu tõsta, tarbija tuleb järgi," lisas ta.

"Kui vaadata tööturu olukorda, täna on endiselt tööhõive väga kõrge, palgakasv ei ole kuhugi ära kadunud, siis ega meil ei ole ka suuri objektiivseid põhjuseid, miks inimesed peaksid järsku meeletult kokkuhoidlikuks muutuma," rääkis Nestor.